Gabriella Labate, moglie e figli Raf/ Vittima di malasanità: “perforato un polmone”

Gabriella Labate è la moglie di Raf, ma anche ballerina e showgirl di successo. La donna, purtroppo, è stata vittima di malasanità quando si è ritrovata a dover affrontare un problema di salute. A raccontarlo è stata proprio la ex ballerina del Bagaglino che sui social ha scritto: “vi racconto una cosa in questo giorno di tristissima memoria. Quattro anni fa ho dovuto affrontare un gravissimo problema di salute. Patologia rarissima scoperta la mattina di un giorno qualunque. Una di quelle cose che da un secondo all’altro ti rivoltano la vita e ti spingono in un baratro un incubo”.

Raf/ Samuele, il figlio cantante e la differenza tra i loro testi "La malinconia e la paura del futuro..."

Inizia così l’incubo di Gabriella, la moglie di Raf. E’ una mattina qualunque: la showgirl è al supermercato a mettere le mele nel carrello quando improvvisamente si sente male. Viene immediatamente trasportata in ospedale; un momento terribile che proprio la ballerina ha raccontato così sui social: “un momento prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell ambulanza con la testa nel caos della sirena”. La moglie di Raf viene trasportata all’Ospedale Gemelli di Roma dove resta ricoverata per due mesi. A starle accanto il marito e i due figli.

Raf moglie e figli: Gabriella Labate, Samuele e Bianca/ La nostra è una vita normale

Gabriella Labate, la moglie di Raf: “durante anestesia c’è stato un errore di malasanità”

“Ricoverata per quasi due mesi al Gemelli ho affrontato momenti difficilissimi chiedendo ogni giorno al crocifisso di legno colorato sul muro davanti al letto, se mai sarei ritornata a casa. La mia famiglia e quel crocifisso tutta la mia forza” – racconta Gabriella Labate ricostruendo uno dei momenti più difficili della sua vita. La showgirl si ritrova in un letto di ospedale vivendo giorni di paura ed incertezza. Tutto inizia da una caduta successa a New York: decide di farsi operare a Roma, ma durante l’anestesia c’è un errore di malasanità visto che le viene perforato un polmone.

Gabriella Labate, moglie Raf/ "Il nostro segreto è non avere segreti"

“Ho danni permanenti. C’è un processo in corso. L’ultima volta che ne ho parlato qui ero molto arrabbiata. A New York, ho avuto un incidente particolare: sono caduta di peso su un palo di ferro dopo aver ricevuto uno sgambetto. Mi sono fatta operare in Italia dopo mesi, in una clinica a Roma. Durante la preparazione di un’anestesia locale, mi è stato perforato un polmone. Io me ne sono accorta e ho chiesto aiuto subito. Il polmone è collassato, avevo un dolore fortissimo al petto. Nonostante la mia richiesta d’aiuto ossessiva, mi è stato detto che stavo avendo solo un attacco di panico e mi hanno sedata e poi operata. E’ un miracolo che mi sono risvegliata”- ha raccontato la moglie di Raf che per fortuna oggi sta bene e in buona salute. “Ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo di incertezze e paure, spesso mi volto indietro e li ci ritrovo me stessa 4 anni fa con 14 chili in meno e una lunga cicatrice dal petto fino al pube” – ha detto la soubrette che però ha voluto raccontare la sua terribile esperienza per dare voce alla tantissime vittime di malasanità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA