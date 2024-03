Gabriella Labate e la carriera da scrittrice/ Il suo primo libro e il supporto del marito Raf

Gabriella Labate e la carriera da scrittrice: il libro Nudi

Gabriella Labate non è solo una showgirl, attrice e coreografa, ma anche scrittrice. La moglie di Raf ha iniziato nel mondo del ballo, frequentando da giovane una scuola di danza e venendo notata da Francesco Pingitore e Mario Castellacci, che le proposero di lavorare al Bagaglino. Da quel momento la sua carriera ha spiccato definitivamente al volo e, in parallelo, ha costruito una meravigliosa famiglia al fianco del cantautore, sposato nel 1996, e dei due figli. Ma Gabriella Labate negli ultimi anni si è confermata anche come scrittrice.

Malattia Gabriella Labate: "Un mostro dall'utero fino al cuore"/ "È una patologia rarissima"

Nel 2016 ha infatti pubblicato per la prima volta un romanzo intitolato La gonna bruciata. Nel 2023, poi, il libro è uscito in una nuova edizione con un nuovo titolo, Nudi. Come riportato da Ansa, in questa nuova edizione la scrittrice ha voluto inserire tre scritti inediti: un lungo racconto di vita e due lettere, una indirizzata ai figli Bianca e Samuele e una a suo marito.

Roberto Labate, chi è il fratello morto di Gabriella Labate e che malattia aveva/ "Sapeva tutto"

Gabriella Labate e il supporto del marito Raf: “Sento di avere un motivo in più…“

Nudi è un libro a cui Gabriella Labate tiene particolarmente e che ha voluto scrivere con il cuore in mano, scavando nelle emozioni più intime e profonde dell’animo umano. Il volume, riporta sempre Ansa, è scritto in forma di diario acronico e analizza il percorso di crescita della protagonista Sara, prima bambina, poi ragazza e infine donna.

Gabriella Labate, nel corso della sua carriera, ha sempre potuto contare sul supporto incondizionato del marito Raf. E anche in occasione della prima uscita del libro, nel 2016, il cantautore aveva voluto dedicarle parole al miele sul proprio profilo Facebook: “Anni fa non avrei immaginato di poter elencare tra i miei preferiti un libro scritto proprio da Gabriella, invece il suo romanzo è entrato, senza dubbio a pieno titolo, a farne parte. Oggi sento di avere un motivo in più da sommare agli altri mille che mi spinsero a innamorarmi di lei tanti anni prima che avesse in mente di scrivere questo libro“.

Gabriella Labate, moglie Raf e i figli Bianca e Samuele/ "Dopo 35 anni amo ancora quel ragazzotto antipatico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA