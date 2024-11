Nato da una famiglia originaria di Sciacca, Gaetano Curreri è venuto al mondo in provincia di Forlì-Cesena nel 1952. Co-fondatore e leader degli Stadio, ha legato il suo nome proprio alla band, ma ha avuto anche esperienze importanti come solista. Ad esempio, lavorando nelle balere e nelle sale da ballo emiliane, ha conosciuto Vasco Rossi, allora giovanissimo: i due hanno cominciato un rapporto di collaborazione che li ha portati a fondare insieme Punto Radio a Bologna, una delle prime radio libere d’Italia. I due hanno poi scritto insieme due brani: “Ma cosa vuoi che sia una canzone” e “Non siamo mica gli americani”. I due hanno avuto una collaborazione proficua e un’amicizia molto lunga, ma non finiscono qui i rapporti di successo di Curreri, che ha lavorato anche con Lucio Dalla.

Gaetano, infatti, è stato scelto da Dalla per prendere parte al Banana Republic di lui e De Gregori: vi ha partecipato come tastierista e pianista. Proprio a fianco di Lucio Dalla, Curreri ha fondato gli Stadio, per poi ritrovarsi qualche anno dopo a dare una nuova forma al gruppo, con l’ingresso di Roberto Drovandi e Andrea Fornili, con Giovanni Pezzoli della vecchia guardia. Tante anche le collaborazioni con altri grandi artisti come Guccini, Mario Biondi, Fabrizio Moro e Samuele Bersani.

Gaetano Curreri: la vita privata con la moglie Alessandra

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Gaetano Curreri? Il cantante è sposato da tantissimi anni con Alessandra, della quale non si sa moltissimo. La donna, infatti, ha sempre mantenuto un profilo basso, così come l’artista stesso. Quel che sappiamo, è che i due non hanno mai avuto figli.

Parlando della vita di Curreri, non possiamo non menzionare i due gravi malori avuti. L’artista nel 2003 è stato colpito da un ictus nel corso di un concerto degli Stadio ad Acireale, per il carnevale. Fortunatamente a salvarlo fu un medico che si trovava nel pubblico: notò un cambio di voce nel cantante e comprese che qualcosa non andava, allertando così i soccorsi. Curreri venne ricoverato a Catania, non riportando fortunatamente conseguenze gravi. Nel 2021, sempre durante un concerto ma questa volta a San Benedetto del Tronto, Curreri è stato colpito da un infarto, accasciandosi a terra ma senza mai perdere conoscenza. Anche questa volta, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze, riuscendo a rimettersi dopo un ricovero nel reparto di terapia intensiva.

