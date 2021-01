Gaffe Maratona Mentana su Congresso Usa/ Scambia film “Project X” per video assalto

Mentre a Washington ieri sera andavano in scena immagini indegne e gravissime per la democrazia americana con l’increscioso assalto al Congresso, in Italia la completa copertura dell’evento era affidata come spesso accade al direttore del Tg La7 con la sua “Maratona Mentana”. Tra analisi, testimonianze dirette da Capitol Hill e commenti, ad un certo punto è una clamorosa gaffe ad aver fatto il giro del web all’insaputa dello stesso Enrico Mentana: qualcuno – e non è chiaro se la regia delle tv americane o la stessa regia di La7 – ha mandato in onda per qualche secondo immagini di un assalto alla città notturna, con tanto di lanciafiamme e violenze estreme.

Ecco, peccato che quelle immagini non provenissero dal Congresso Usa ma erano, incredibilmente, parti di un film molto noto “Project X” che ben poco ha a che fare ovviamente con la politica americana. Il conduttore prova per un attimo a capire da dove vengano quei video ma solo qualche secondo dopo, resosi conto della gaffe, chiede scusa ai telespettatori.

LA GAFFE E IL FILM

Cose che possono capitare in una diretta continua, specie se le immagini vengono offerte dai vari network americani solitamente assai precisi e competenti: non questa volta però, con la Maratona Mentana che ne fa le spese in una scena ai limiti del tragicomico che già sta facendo il giro del web per la sua viralità incredibile. Nel film si vedono persone armate che incendiano la città e le auto attorno, di certo non quanto stava andando in scena – seppur altrettanto grave – a Capitol Hill con l’assalto degli attivisti pro-Trump contro la ratifica della vittoria alle Elezioni Usa di Joe Biden. Il film che ha tratto in inganno il direttore del Tg La7 è una commedia girato però in stile “falso documentario” che racconta le mirabolanti avventure di tre ragazzi “nerd” che combinano disastri a non finire per le strade di una cittadina di periferia americana.





