Gagliardini al Napoli?/ Calciomercato news, azzurri interessati a diversi interisti

Gli azzurri inseguono da tempo diversi profili per potenziare il centrocampo da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti ma le difficoltà incontrate finora spingono Roberto Gagliardini al Napoli come ultima ipotesi. La formula con cui i partenopei vorrebbero aggiudicarsi il mediano nerazzurro sarebbe quella del prestito ma per il momento la dirigenza del club milanese ritiene l’ex atalantino incedibile dopo le diverse importanti partenze con cui ha dovuto fare i conti mister Simone Inzaghi. Dal canto suo però l’Inter è una delle possibili pretendenti a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che potrebbe salutare la sua squadra se effettivamente non dovesse trovare l’intesa con la società riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Se da una parte Gagliardini non si sposterà, dall’altra i partenopei avrebbero chiesto informazioni anche per aggiudicarsi altri due calciatori dell’Inter.

Le chances di vedere Roberto Gagliardini al Napoli non dovrebbero quindi aumentare nei prossimi giorni. Nella passata stagione con la maglia dell’Inter Gagliardini è stato in grado di collezionare tre reti ed ha servito altrettanti assist vincenti per i suoi compagni in 33 presenze totali fra campionato e coppe. Stando ai rumors gli azzurri non sarebbero interessati ad Alexis Sanchez, dato da tempo in uscita dall’Inter, ma avrebbero chiesto a Marotta di parlare di Matias Vecino e di Danilo D’Ambrosio, ritenuti anch’essi incedibili per i vertici milanesi. Il Napoli si prepara ad affrontare l’ultima amichevole in vista degli impegni ufficiali senza avere a disposizione tutti gli obiettivi prefissati per migliorare l’organico.

