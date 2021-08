Insigne all’Inter?/ Calciomercato news, spunta anche l’Atletico Madrid

CALCIOMERCATO NEWS, LORENZO INSIGNE ALL’INTER

Il Napoli è impegnato su più fronti in questi frenetici giorni di calciomercato e tra questi c’è anche quello riguardante il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe pronta ad offrire al Campione d’Europa lo stipendio richiesto al patron De Laurentiis incassando subito ben sette milioni di euro ed ottenendone in totale addirittura 24 milioni grazie al contratto quadriennale che firmerebbe con i nerazzurri. Il rapporto che lega Insigne al Napoli scadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022, ed ora i partenopei non vorrebbero liberarlo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, esattamente la metà di quanto vorrebbero spendere i dirigenti interisti. Se non si riuscirà a lavorare sui 15 milioni di euro proposti, la società milanese opterà per un nuovo tentativo ma in occasione della sessione di mercato invernale, aspettando dunque fino a gennaio.

La possibilità di vedere Lorenzo Insigne all’Inter potrebbe quindi crescere o diminuire nei prossimi giorni a causa dell’inserimento di altre big europee nella corsa al calciatore. Dopo l’interesse manifestato dai russi dello Zenit San Pietroburgo e dall’Everton dell’ex napoletano Rafa Benitez, secondo le rivelazioni provenienti dalla stampa spagnola di AS sulle tracce di Insigne ci sarebbe pure l’Atletico Madrid. I Campioni di Spagna starebbero valutando di presentare una proposta importante al Napoli ma potrebbero contattare i partenopei anche a gennaio. Il Napoli si prepara intanto ad affrontare l’ultima amichevole in vista degli impegni ufficiali ed Insigne sarà a disposizione di mister Spalletti.

