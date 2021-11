Gaia Cascino Il Collegio 6/ La sua frase “Do c’è sta casino ce sta Gaia Cascino” diventa un trend Tik Tok

Gaia Cascino, la concorrente de Il Collegio 6 ha conquistato il docureality di Rai 2 e anche i social, grazie alla suo video di presentazione che è diventato virale su Tik Tok guadagnandosi anche un’apposita coreografia. La ragazza durante la sua presentazione a Il Collegio si è presentata dicendo: “Me chiama Gaia, c’ho 17 anni, faccio la parrucchiera e stai sereno: de ce sta casino, che sta Gaia Cascino”.

IL COLLEGIO 6, PAGELLE E ANTICIPAZIONI PROSSIMA PUNTATA/ Chi lascerà il programma?

Attraverso il profilo di due giovani ragazzi che hanno creato un’apposita coreografia la frase di Gaia Cascino è diventata virale in pochissimi giorni ottenendo 7,2 milioni di views sul social network, al punto che chiunque frequenti la piattaforma abbia ascoltato almeno una volta il suo audio e la coreografia.

Gaia Cascino da Il Collegio 6 alla conquista di Tik Tok

Gaia Cascino ha 17 anni ed è una nuova concorrente de Il Collegio 6. La ragazza si è presentata definendosi una ragazza “davvero tosta” a tal punto che è stata bocciata per ben due volte a scuola a causa del suo comportamento irresponsabile, così la ragazza ha deciso di abbandonare definitivamente la scuola per dedicarsi al lavoro di parrucchiera insieme a sua madre.

Luca Raina, professore Il Collegio 6: "Non è un talent"/ "Conta la personalità"

La ragazza all’interno del docureality si è distinta per il suo comportamento irriverente anche nei confronti dei professori che cercano di spronare la ragazza ad impegnarsi e studiare. La ragazza in poco tempo ha conquistato i suoi compagni e il pubblico da casa grazie al suo spiccato accento romano e la sua naturalezza nel parlare in dialetto anche con i professori del Collegio senza alcuna paura.

LEGGI ANCHE:

IL COLLEGIO 6/ Diretta: Maggi caccia Davide Maroni, Gaia a rischio (2a puntata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA