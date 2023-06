GAIA CLERICI E CAPO PLAZA SONO FIDANZATI?/ Prima le rivelazioni sulla relazione, poi silenzio social: “Noi…”

Gaia Clerici e Capo Plaza stanno ancora insieme? Dubbi sul web dopo che…

Gaia Clerici e Capo Plaza sono fidanzati? È il dubbio che attanaglia il web e gli appassionati di gossip, considerando che i diretti interessati hanno deciso di tenere al riparo la propria storia d’amore, condividendo col contagocce gli aspetti della propria vita privata. Non molto tempo fa, però, era stata propria Gaia Clerici a rassicurare il pubblico sulla love story con Capo Plaza, sottolineando come si fosse ricreduta rispetto ai pregiudizi iniziali. “Come è nato il nostro amore? In realtà è stato abbastanza particolare. Dal primo giorno che siamo usciti a cena siamo stati assieme, da quel giorno eravamo fidanzati”, aveva spiegato ai followersdi Instagram.

Diretta Love Mi 2023/ Scaletta e streaming: Rondodasosa e Capo Plaza conquistano i giovanissimi!

“Tutta la parte prima è stata abbastanza lunga, io ero molto diffidente come sapete. Ci credevo, lo pensavo davvero quello che ho detto in passato. Avevo paura”, l’ammissione di Gaia Clerici. Nonostante le perplessità iniziali lei e Capo Plaza sono riusciti a trovare un punto di equilibrio, salvo poi ripiombare in lunghi silenzi che hanno messo in preallarme il pubblico.

RONDODASOSA, CHI È/ Pubblico in deliro al Love Mi 2023, web ironico: "Lo conosce solo la Gen Z!"

Gaia Clerici e Capo Plaza stanno ancora insieme? Dubbi sul web dopo che…

Chissà se i pregiudizi iniziali sono tornati a bussare alla porta di Gaia Clerici, che con Capo Plaza ha vissuto momenti non semplici. Specialmente all’inizio. “Ho capito che erano dei pregiudizi, avevo grandi pregiudizi su una persona che potesse fare il suo tipo di lavoro, ma erano sbagliati. Lui è stato bravo a dimostrarmi che mi stavo sbagliando. Poi da lì siamo stati insieme fin dal primo giorno”. Nell’ultimo periodo, come dicevamo, si è notata una sorta di freddezza tra Gaia Clerici e Capo Plaza, dettata in realtà più dai silenzi social che da altro.

CHI SONO LA SAD/ A Love Mi 2023 il duetto con gli Articolo 31, il web perplesso: "Ma sono famosi?"

Non è chiaro se i due stiano ancora assieme, ma non abbiamo motivo di pensare che qualcosa sia cambiato negli ultimi mesi. Vedremo se la Clerici e il suo fidanzato torneranno a far chiarezza sulla loro love story o se lasceranno spazio al chiacchiericcio del gossip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA