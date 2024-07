Gaia Clerici e il suo fidanzato Capo Plaza sono in crisi? Da settimana si rincorrono voci ed indiscrezioni di una possibile separazione tra il rapper e la influencer, una delle coppie più amate e seguite sui social. Il gossip è scoppiato quando i fan si sono accorti che Gaia ha rimosso tutte le storie in evidenzia su Instagram in compagnia del fidanzato Capo Plaza; un dettaglio importante che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan e dei follower che hanno cominciato ad ipotizzare che tra i due ci fosse un pò di maretta. Un’indiscrezione che non ha trovato però alcuna conferma dai diritti interessati e smentita dalla presenza di alcune foto in cui si vede il rapper baciare la sua amata Gaia.

Un gossip smontato sul nascere, anche perchè diciamoci la verità rimuovere delle storie in evidenzia su Instagram non significa per forza di cose la fine di un amore. La conferma definitiva è arrivata poi proprio da Gaia Clerici che ha dedicato un posto al suo amato scrivendo: “in un mondo egoista, noi che ci siamo presi cura della nostra anima ci terremo per mano. A te, che sei la mia anima, la mia squadra, la mia famiglia”.

Capo Plaza e la vita con la fidanzata Gaia Clerici: ma quale crisi!

Nessuna crisi in corso tra Capo Plaza e la fidanzata Gaia Clerici, anzi i due sono più innamorati che mai e si godono il successo dell’ultimo singolo del rapper dal titolo “Ferite”. Proprio il rapper, il primo ad aver realizzato un concerto un’isola creativa dedicata all’album su Fortnite, ospite di Radio Deejay ha raccontato la sua vita: “Playstation, videogioco, Gaia – la mia ragazza -, palestra e studio. Poi quando posso viaggio, anche senza postare niente sui social”.

Pur essendo fidanzato, Capo Plaza ha rivelato di ricevere ancora tantissimi messaggi: “comunque mi seguono, ricevo comunque messaggi sconci anche da fidanzato nonostante sappiano ma ormai non guardo più nulla. Faccio la mia vita”. Infine sulla fidanzata ha detto: “sono fidanzatissimissimo da due anni e mezzo, sto bene ed è la fine del mondo! Preferisco avere una persona, una donna, che mi fa stare bene al posto di 150 che mi creano solo problemi”.