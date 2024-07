Chi è Gaia Clerici, fidanzata di Capo Plaza/ I disturbi alimentari e le critiche per la relazione col trapper

Capo Plaza è uno dei volti più riconoscibili della trap; genere musicale sempre più in voga tra i giovani e l’artista salernitano occupa un posto di rilievo nel settore. Al di là dei meriti artistici, il trapper non poteva non alimentare la curiosità degli appassionati anche per le trame che riguardano la sua vita sentimentale; la fidanzata di Capo Plaza non è infatti meno nota alla Gen Z, ovvero Gaia Clerici.

Gaia Clerici – fidanzata di Capo Plaza – è una nota influencer classe 2000 che in poco tempo è riuscita a costruire una fanbase tra le più corpose del panorama italiano. Su tutte le piattaforme più in voga è riuscita a costruire un seguito incredibile; da Instagram a Youtube, passando per TikTok e Twitch. Oggi può essere orgogliosa dei traguardi raggiunti, soprattutto dopo le sofferenze del passato che lei stessa ha raccontato ai fan.

Gaia Clerici, dal ‘boom’ sui social alla liaison con Capo Plaza

Come riporta Libero, Gaia Clerici – fidanzata di Capo Plaza – ha rivelato di aver sofferto di problemi alimentari e, ancora oggi, sta lavorando sodo per curarsi nella maniera più giusta e salutare. Inoltre, all’età di 18 anni ha dovuto affrontare la triste esperienza dell’aborto. Come il trapper, anche lei vanta una discreta passione per la musica dato che di fatto la sua carriera sui social parte proprio dal 2020 quando rilasciò il suo primo singolo dal titolo “Dimmi”.

Tornando alle dinamiche di vita privata, la relazione tra Capo Plaza e la fidanzata Gaia Clerici affonda le radici alla primavera del 2022: da allora la relazione è diventata sempre più viscerale superando anche le critiche che sui social, purtroppo, non mancano mai. L’influencer infatti – come racconta Libero – fu contestata da alcuni fan per la relazione con il trapper in quanto, a detta di alcuni follower, lei stessa avrebbe dichiarato che non avrebbe mai avuto una relazione con un rapper.

