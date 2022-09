Gaia, concorrente Bake Off Italia 2022/ “Punto a pasticceria sostenibile e solidale”

Gaia di Bake Off Italia 2022: l’aspirante pasticceria e divulgatrice scientifica

Gaia è una delle concorrenti di Bake Off Italia 2022, il cooking show di successo giunto alla decima edizione. Tutto pronto per la nuova stagione condotta come sempre da Benedetta Parodi e in partenza da venerdì 2 settembre 2022 in prima serata su Real Time. Tra i concorrenti di questa edizione c’è anche Gaia, una giovanissima ragazza di 23 anni originari di Cosenza che studia chimica e vorrebbe fare la divulgatrice scientifica.

L’aspirante pasticceria è molto attenta all’ambienta e alla sua tutela e per questo motivo ha organizzato una serie di manifestazioni locali riuscendo a portare in piazza migliaia di giovani e coetanei. Il suo sogno è quello di trasformare la sua casa nel bosco in un laboratorio di pasticceria dove poter unire le sue passioni: i dolci e l’ambiente.

Chi è Gaia, concorrente di Bake Off Italia 2022

Ma chi è Gaia, concorrente di Bake Off Italia 2022? Nel video di presentazione la giovane ha dichiarato: “ho 23 anni vengo da Cosenza e studio chimica. Sin da bambina mi ha incuriosito il mondo fantasy e magico. Visto che credo che ognuno possa fare qualcosa con le piccole azioni mi dedico all’attivismo ambientale e in passato ho organizzato anche delle manifestazioni con i giovani della mia città riuscendo anche ad unire migliaia di ragazza, cosa di cui sono fiera ed orgogliosa. Mi dedico all’attivismo ambientale”.

La giovane studentessa parlando poi della pasticceria ha rivelato: “è sempre stata una costante nella mia vita, ma comunque mi piace dedicarmi a tanti altri hobbies come la musica e la scrittura visto che spesso mi viene più facile mettere su carta i pensieri piuttosto che esprimerli a parole. Mi piace fare una pasticceria che sia sostenibile e solidale, sopratutto dolci a monoporzioni, ma anche cupcake e brownies, quindi una pasticceria che strizza l’occhio alle ricette un pò anglosassoni”. Con la famiglia ha un pezzo di terreno nel bosco dove sogna di trasferirsi non solo a vivere, ma anche a realizzare il suo progetto: “vorrei aprire un piccolo laboratorio di pasticceria in cui realizzare le mie ricette preferite”. Infine parlando del suo concetto di pasticceria ha detto: “è casa, nel piccolo mi da tanta gioia perchè posso condividere con le persone a cui voglio più bene, ma soprattutto nella visione più grande è una opportunità per condividere tematiche importanti e quindi aiutare la nostra casa più grande che è la terra”.

