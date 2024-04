Gaia De Martino: “Ci sono stati momenti difficili…”/ Lo sfogo dell’eliminata ad Amici 2024

Amici 2024, Gaia De Martino si confessa in toto dopo l’eliminazione

É una Gaia De Martino intimista la protagonista dell’intervista che la seconda allieva eliminata al 5° serale di Amici 2024 rilascia all’uscita di scena.

L’eliminata al ballottaggio eliminatorio registrato al termine della puntata del sabato sera in onda sulle reti Mediaset il 20 aprile 2024 palesa una grande emozione alla sua uscita di scena dal talent show. Incalzata sui quesiti di Wittytv sulla sua eliminazione unitamente al percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 2024 , nel dettaglio, la ballerina allieva di Raimondo Todaro, fa sapere di sentirsi cresciuta personalmente e artisticamente: “Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quella che potevo essere. Ad oggi penso di essere molto diversa e infatti è strano: mi ricordo di me quando sono entrata e ora è tutto così diverso. Ringrazio molto questa scuola”.

Eliminati e pagelle Amici 2024 quinto serale/ Sofia e Dustin al top, delude Martina

Gaia De Martino allude alla crisi d’amore con Mida: le parole sibilline

L’intervista rivelatrice, quindi, prosegue: “Penso di aver lasciato un insieme di cose. Aurora era molto dispiaciuta per non avercela fatta, ma io fin dal primo momento in cui l’ho incontrata le ho detto di stare serena”.

Sarah o Aurora, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ Fuori Gaia De Martino e la sua sostituta!

La ballerina ha inoltre dovuto affrontare dei momenti difficili ad Amici 2024 e non troppo velatamente sembra voler alludere anche alla rottura in amore con il cantante Mida, conosciuto ad Amici 2024: “Ci sono stati due momenti molto difficili qua dentro: quando ho dovuto mostrare il corpo durante il primo compito e l’altro momento… -avanza Gaia De Martino sibillinamente -. Lo evito! (si riferisce a Mida? Il cantante ha presentato il nuovo inedito estivo…NDR). Ora ho voglia di ballare tanto e di prendermi cura di me”.

A margine dell’eliminazione subita al 5° serale di Amici 2024, quindi, Gaia De Martino conclude: “Sono triste ma sono felice di come sono andate le cose, non ho rimpianti in nessun campo, né nella danza né nei sentimenti. Nel bene o nel male ho imparato molto. Che vinca il migliore!”.

AMICI 23 SERALE 2024, 5A PUNTATA/ Eliminata chi è? Diretta: fuori Gaia De Martino (Aurora), salva Sarah

© RIPRODUZIONE RISERVATA