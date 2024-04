Mida: “Ha la semifinale assicurata, é ingiusto!”/ Il caso Gaia De Martino scatena la polemica ad Amici 23!

La riammissione di Gaia De Martino alla competizione tra i talenti del serale di Amici 23 divide l’opinione generale, dentro e fuori il talent, e la polemica in corso vede ora protagonista anche Mida! L’allievo come emerge nel daytime di Amici 2024 di oggi, contesta a gran voce la proposta di Raimondo Todaro.

Il maestro di danza riammette temporaneamente alla gara del serale di Amici 23 l’allieva pupilla, Gaia De Martino, convenendo con il resto della produzione di sostituire la ballerina infortunata per il periodo necessario alla guarigione dall’infortunio che l’ha colpita al ginocchio. Con la proposta di riammissione in atto, il destino di Gaia De Martino é così affidato alla ballerina sua sostituta temporanea, nella gara del serale. Il resto dei concorrenti di Amici 23 contrari al salvataggio dell’infortunata, in vista della finale di Amici.

Mida contesta la possibile riammissione dell’ex al serale di Amici 23: s’infiamma la polemica!

Qualora la ballerina scelta in sostituzione dell’infortunata non fosse eliminata, nel corso delle nuove tre puntate serali previste nel periodo di guarigione stimato per la concorrente sostituita dal bollettino di un parere medico, Gaia sarebbe una concorrente confermata ad Amici 23.

Ma la soluzione stabilita dalla produzione di Amici 23 divide gli allievi in gara che si abbondano a diverse contestazioni. In particolare a gran voce é l’ex di Gaia De Martino, Mida, ad opporsi. “Se la ragazza non viene eliminata Gaia avrebbe la semifinale assicurata… E voi vi fate le puntate” – chiosa al veleno del cantante che confida il suo disappunto ai compagni. A dirsi dello stesso avviso del cantante ed ex di Gaia De Martino é poi la maggioranza degli altri concorrenti in gara:”Non avrei accettato una roba del genere”, prosegue l’eco dei compagni, con Marisol Castellanos che rincara la dose: “neanch’io… mi sentirei proprio, boh…”. Al coro dei dissensi ad Amici 2024 non manca di certo Dustin Taylor.

I compagni reagiscono così alla proposta che il maestro Todaro ha fatto a Gaia #Amici23 pic.twitter.com/doQdGjA1ai — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2024













