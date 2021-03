Gaia di Fusco eliminata ad Amici 2021?/ Anello debole da immolare ma…

Gaia di Fusco eliminata nel primo serale di Amici 2021?

Grandi capacità vocali ma poco tempo per farsi conoscere, Gaia di Fusco è arrivata al serale di Amici 2021 ad un mese dalla sua entrata nella scuola e questo non le ha permesso di farsi conoscere al pubblico che, per il momento, sembra che non voterà al serale, e non ha avuto modo di stringere rapporti intensi e importanti nella scuola prima di essere catapultata nella grande macchina del prime time di Canale5. Come andrà a finire quindi per la cantante? Le anticipazioni del primo serale di Amici 2021 non lasciano pensare a niente di buono visto che la cantante, arrivata come anello debole da immolare, finirà al ballottaggio già alla prima manche dopo la sola esibizione corale che l’ha vista partecipare. La prima manche viene vinta dalla squadra di Zerbi-Celentano e saranno loro a mandare all’eliminazione Rosa, Gaia e Tancredi. Secondo quanto riporta il Vicolodellenews, sembra proprio che Rosa venga salvata dai giudici mentre Tancredi e Gaia si esibiranno per lo scontro finale e a quel punto sarà la cantante ad uscire.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Gaia di Fusco da Io Canto ad All Together Now ad Amici 2021

Ma chi è Gaia di Fusco? Chi l’ha conosciuta ad Amici 2021 sa già tutto di lei mentre altri, quelli che la vedranno solo nel prime time, non sanno che la cantante, 19 anni della provincia di Caserta, ha sempre avuto la passione per il canto trasmessa dalla nonna che si esibiva nel coro della chiesa, e che la studia da quando aveva 7 anni. Gaia è salita sul palco di Io Canto arrivando in finale quando aveva poco più che 10 anni e nel 2019 è tornata in tv sul palco di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker. Ad Amici 2021 è entrata per “sostituzione” visto che Arisa l’ha voluta al posto di Elisabetta, ritenuta meno pronta.

LEGGI ANCHE:

Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: "All'inizio mi stava antipatica, ora..."Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

© RIPRODUZIONE RISERVATA