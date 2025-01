Gaia Di Fusco a La volta buona, chi è la cantante ed ex allieva di Amici

Numerosissimi anche oggi gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda nel pomeriggio come sempre su Rai 1. Tra questi figura anche la giovane cantante Gaia Di Fusco, a breve in scena con il nuovo spettacolo teatrale Bernadette de Lourdes, un musical che la vede come protagonista. Nata nel 2001 a Mondragone, in provincia di Caserta, nel corso degli anni ha vissuto importanti esperienze televisive che hanno messo in mostra il suo talento come cantante.

La prima importante esperienza risale al 2013, anno in cui prese parte a Io Canto; successivamente è arrivata l’occasione di partecipare nel 2019 a All Together Now di Michelle Hunziker e J-Ax. Ma Gaia Di Fusco ha riscontrato il maggior successo nel 2021, quando è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi sotto l’ala protettrice di Arisa, allora insegnante di canto del talent, che la volle con sé poco prima del Serale per poi essere eliminata proprio durante l’ultima fase del programma.

Gaia Di Fusco, dalla carriera alla vita privata: ha un fidanzato?

Un’esperienza breve ma intensa quella vissuta ad Amici e che Gaia Di Fusco, in una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha così descritto: “Ad Amici ho capito veramente cosa volevo fare nella mia vita. Per me Amici è stato un percorso fondamentale. Prima di quel momento ero convinta che per diventare e migliorare dovessi semplicemente fare qualcosa di nuovo. Amici mi ha fatto vedere le cose in modo diverso nel senso che mi ha dato una chiave di lettura diversa di qualcosa che già sapevo. Sono grata a quel momento della mia vita perché mi ha permesso di capire cosa voglio essere e cosa non voglio essere“.

A seguire, nel 2023, la cantante ha aggiunto un ulteriore tassello al suo già ricco curriculum professionale, diventando vocalist del programma di Stefano De Martino Bar Stella su Rai 2. Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Gaia Di Fusco ha un fidanzato? A tal riguardo non sono disponibili sufficienti informazioni, essendo piuttosto riservata; sui social, dove condivide principalmente contenuti inerenti alla sua professione, non vi sono tracce di un presunto amore nella sua vita, dunque al momento dovrebbe essere single.