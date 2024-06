Gaia e Luca, chi è la sesta coppia di Temptation Island 2024/ “Lui mi ha già tradita tre volte”

Chi sono Gaia e Luca, sesta coppia di Temptation Island 2024

La pagina ufficiale di Temptation Island, su Instagram, ha presentato Gaia e Luca ovvero la sesta coppia della nuova edizione del programma che tornerà in onda da giovedì 27 giugno, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Gaia ha 28 anni e arriva da Riccione ed è fidanzata da un anno e mezzo con Luca con cui ci sono diversi problemi a causa dei tradimenti di lui. Pur stando insieme solo da un anno e mezzo, infatti, Luca ha tradito la fidanzata ben tre volte e a chiamare la redazione di Temptation island è stata proprio Gaia desiderosa di capire sia i motivi che spingono il fidanzato a tradirla sia di capire se la storia può andare avanti su basi totalmente diverse rispetto a quelle attuali.

Luca, da parte sua, ha accettato la richiesta di Gaia rendendosi conto dei problemi che hanno e consapevole di dover decidere se portare avanti la relazione oppure mettere un punto definitivo.

Le parole di Gaia e Luca nel video di presentazione di Temptation Island 2024

“Sono Gaia, ho 24 e vengo da Riccione. Sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Anche lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono, si verifica tutto il contrario”: sono queste le parole con cui Gaia si è presentata al pubblico di Temptation Island 2024 nel video di presentazione.

“Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se posso essere una persona migliore in primis per lei e anche per rispetto dei sentimenti che proviamo”, ha aggiunto Luca pronto a mettersi alla prova e a dimostrare i propri sentimenti alla fidanzata.













