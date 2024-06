Temptation Island 2024: quando inizia?/ Svelata la data della prima puntata

Temptation Island 2024: quando va in onda la prima puntata

Sale la febbre per l’inizio di Temptation Island 2024 le cui registrazioni sono ufficialmente cominciate in Sardegna come è facile intuire dai vari contenuti social pubblicati da Raffaella Mennoia che ha mostrato parte del villaggio, ma anche da Pamela Camassa che ha accompagnato il fidanzato Filippo Bisciglia in questa nuova avventura professionale. Con le registrazioni ancora in corso, il pubblico si chiede quando andrà ufficialmente in onda la prima puntata nel corso della quale saranno presentate le coppie protagoniste, i tentatori e le tentatrici per poi dare ufficialmente il via all’avventura con la divisione delle coppie che vivranno nel villaggio dei single e delle single.

Chi sono Vittoria e Alex, quinta coppia di Temptation Island 2024/ "Non mi fa sentire inclusa nella sua vita"

Inizialmente, si pensava che la nuova edizione di Temptation Island sarebbe partita a metà giugno, ma oggi, la data della prima puntata svela tutta la verità: la prima puntata di Temptation Island 2024, stando ad alcune indiscrezioni, andrà in onda giovedì 27 giugno, in prima serata su canale 5.

Le coppie di Temptation Island 2024

Le cinque coppie di Temptation Island 2024 sono state presentate su WittyTv e sulla pagina Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi e, nel dettaglio, sono: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Alex e Vittoria. Cinque coppie molto diverse e che stanno9 già facendo discutere il web che è pronto a scommettere su quale coppia scoppierà e su quale coppia riuscirà a resistere.

Chi sono Martina Ioannon e Raul Dumitras, coppia di Temptation Island 2024/ Ecco perchè sono già famosi…

Tra le coppie più discusse ci sono quelle formate da Jenny e Tony, ma anche Raul e Martina con quest’ultima che si lamenta per la gelosia del fidanzato il quale, invece, ribatte spiegando di non vedere alcun problema nel loro rapporto di coppia. Anche l’ultima coppia, quella formata da Alex e Vittoria, sta facendo discutere soprattutto dopo la rivelazione di Vittoria che ha spiegato di non essere stata invitata alla festa di compleanno del fidanzato che si è giustificato spiegando che ha ricevuto una sorpresa.











