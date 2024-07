Cos’è successo tra Gaia e Luca dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024

Gaia e Luca ci hanno lasciati con il beneficio del dubbio nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2024. Il falò di confronto ha portato in auge tutti i dissapori, le recriminazioni con il surplus di quanto accaduto nel corso dell’esperienza nel reality. Lei è sembrata confusa, un dissidio interiore palese tra mente e cuore; ma il più comune dei dubbi d’amore come si sarà risolto un mese dopo Temptation Island 2024.

Sono stati proprio Gaia e Luca – in un’intervista esclusiva pubblicata sul sito WittyTv – a raccontare se stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2024. Il primo a prendersi la scena è stato il ragazzo: “E’ stato un mese molto burrascoso a livello emotivo, sono cambiate tante cose; Gaia ha deciso di chiudere la relazione perché si è resa conto che molte cose non le ha ancora superate e vuole riacquistare l’amore per se stessa… Non me l’aspettavo perché io ho perseguito l’obiettivo e sono uscito fuori con delle consapevolezze anche io”. Il fidanzato di Gaia, un mese dopo Temptation Island 2024, ha aggiunto: “Quella libertà che mi era concessa ho capito che, essendo lei la donna che amo, sono disposto a sacrificarla. Io le volevo dimostrare il mio amore, che ci sono e che esiste solo lei; forse questa cosa l’ha assorbita come una forma di egoismo ma era semplicemente legata alla voglia di farle capire quanto ci tengo a lei”.

Nel prosieguo dell’intervista pubblicata da WittyTv, Luca ha dunque sottolineato quanto faccia male la scelta di Gaia di prendere strade diverse; ma a sentir parlare lei, se ne deduce come sia tutto frutto di una riflessione che parte da motivazioni lontane poi avvalorate dagli ultimi eventi a Temptation Island 2024. “E’ stato un falò molto intenso, c’era tanta rabbia, delusione e tristezza; mi è stato bloccato un percorso sempre per i timori dell’altra persona e questo mi ha fatto capire che per l’ennesima volta c’era avanti Luca e mai Gaia”. La ragazza ha poi spiegato: “Se sono uscita è stato unicamente per rispetto alla relazione, per questo ho scelto di uscire con lui; per avere dei chiarimenti e per capire se fosse sempre quello della nostra relazione o se avesse acquisito nuove consapevolezze”.

Gaia, un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024, ha dunque deciso di chiudere il rapporto con Luca per dedicarsi all’amor proprio. “Tornati a casa avevo bisogno di tempo e spazio ma è stato un continuo litigare; sono subentrati nuovi punti di domanda, erano due strade che non si incrociavano più e lo sono ancora. A me questo serviva, il distacco… Lui rimarrà un pezzo del mio cuore ma in questo momento prendo la scelta di ritrovare la serenità che a 24 anni è giusto avere”. Infine, la giovane ha aggiunto: “Non mi è stato concesso il tempo che a lui ho sempre permesso… Quindi oggi ci siamo lasciati; fa male ma la vita va avanti. Non posso stare qui a soffrire, ho bisogno di vivere. In questi giorni che sono stata sola, è brutto dirla, ma sono anche un po’ rinata”.