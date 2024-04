Gaia e Mida ci riprovano ad Amici 2024 dopo la rottura?/ Lucia si oppone, è polemica!

Amici 2024, Mida e Gaia De Martino appaiono nuovamente vicini: che succede, dopo la rottura?

Anche dopo la rottura in amore, Gaia De Martino e Mida continuano a mostrarsi in un certo senso vicini tra loro, indispettendo non poco dei compagni di studio come in particolare Lucia Ferrari, ad Amici 2024. Nell’attesa generale per la terza puntata del serale di Amici 2024, come emerge nel daytime del talent in onda sulle reti Mediaset il 4 aprile 2024, non a caso si torna a parlare dei rapporti intercorrenti tra gli ormai ex fidanzati, tra le mura della scuola di Maria De Filippi.

Il momento di riavvicinamento tra gli ex si concretizza quando Mida chiede alla fidanzata storica Gaia di raggiungerlo in cucina per farle prestare ascolto alla bozza della canzone che intende eseguire alla terza puntata del serale di Amici 2024. Un gesto di distensione del cantante verso l’ex ballerina dopo la loro rottura, che per Lucia Ferrari e anche per Lil Jolie sarebbe la prova provata di un ego smisurato da parte del giovane. Il cantautore é tacciato dalle compagne avverse al riavvicinamento a Gaia di una tendenza a voler illudere quest’ultima con la vicinanza rispetto al possibile ritorno di fiamma, per appagare l’amor proprio tendente al narcisismo.

“Ma che sta facendo? Così è too much, poi ci resta male”, sentenzia Lucia Ferrari, disapprovando a voce la vicinanza di Mida a Gaia. Per Lucia e Lil, quindi, Gaia rischierebbe di imbattersi in delle illusioni, che possano esserci i presupposti per un ripristino della storia d’amore con Mida, nata tra i corridoi di Amici.

Le amiche di Gaia De Martino si oppongono al riavvicinamento della ballerina con Mida

Dal suo canto, però, Gaia De Martino proprio non ci sta alle sentenze affrettate sui rapporti intercorrenti con Mida. La ballerina, infatti, invita Lucia a chiudere la conversazione sibillina, e ad andare a letto presto, non appena ascoltati i giudizi sibillini avversi al riavvicinamento con il cantante. Mida invece affronta di petto la questione, chiedendo in generale ai presenti se sia un problema parlare a Gaia, dopo la loro rottura.

“It’s not all about you, Christian”, rincara poi la dose l’italo-americana Luca, rimarcando il non troppo velatamente j’accuse ai danni di Mida, al grido di: “non ruota tutto intorno a te, non ti riguarda ciò che dico”.

“Che ca*** senti a fare la sua musica? Così gli dici che è bravo e dai un altro boost al suo ego?”, incalzano inoltre Gaia, le compagne di studio Lucia e Lil Jolie, che si palesano contrarie alla vicinanza che la De Martino mostra verso l’ex fidanzato dopo la chiusura dell’idillio di Amici 2024. Gaia spiega di sentire la necessità di rispondere alla presenza di Mida nella sua avventura intrapresa al serale, con altrettanta vicinanza, anche per evitare possibili polemiche dall’esterno.

“Però ti rendi conto che, nel momento in cui fai finta di niente, lui si sente a suo agio e poi inizierà ad avvicinarsi, a chiamarti Gugu…”, rimarca Lucia. Ma la ballerina allieva di Emanuel Lo chiarisce di non avere alcuna intenzione di tentare un ritorno di fiamma con Mida (che rifiuta la sfida prevista al serale contro Martina). Lasciando intendere di voler ricucire i rapporti tra loro, in termini di amicizia. Ma quali siano le sorti che attendono i due ex, al serale di Amici 2024, relativamente all’evoluzione della convivenza tra gli ex nella scuola di Cinecittà, saranno i nuovi appuntamenti del talent show a svelarle.

