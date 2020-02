Gaia Girace lascia l’Amica Geniale 2?/ “Ci sarò in tre episodi della terza stagione”

Si è parlato tanto del probabile addio di Gaia Girace al personaggio di Lila Cerullo ne L’Amica Geniale. La notizia è stata confermata dalla stessa protagonista delle serie tv, nata da romanzo di Elena Ferrante, che in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha confermato il suo addio alle scene: “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni – ha spiegato l’attrice – sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro”. Nell’intervista, però, Gaia Girace assicura che questo addio non sarà del tutto improvviso, e che la vedremo ancora per qualche puntata anche nel nuovo capitolo. “Ci sarò anche in tre episodi della terza stagione, non mi vogliono proprio lasciare”. Ma a cosa è dovuto l’addio di Gaia Girace al personaggio che le ha dato la notorietà? In uno speciale andato in onda nel programma di Caterina Balivo, Vieni da me, Massimo Maffei ha associato il rumors al recente cambio di regia, che negli ultimi episodi è passato da Saverio Costanzo ad Alice Rohrwacher. Ma è andata davvero così?

LA VERITÀ SULL’ADIO DI GAIA GIRACE NEI LIBRI DE L’AMICA GENIALE

Chi ha letto i Libri di Elena Ferrante sa bene che dietro all’addio di Gaia Girace vi sono importanti esigenze di copione. Lila e Lenù, protagoniste de L’Amica Geniale, crescono con i loro personaggi, e se fino al capitolo uno erano due bambine, così come oggi sono due adolescenti, nei prossimi capitoli saranno due adulte. Del resto, Gaia Girace non ha mai parlato di un’uscita di scena dettata da una decisione personale o da contrasti sul set. Semplicemente, la sua Lila seguirà lo sviluppo naturale della trama crescendo, così come farà anche la sua migliore amica, Lenù, magistralmente interpretata da Margherita Mazzucco. Naturalmente, è ancora troppo presto per sapere chi prenderà il testimone delle due amatissime amiche geniali, ma sappiamo che, almeno in altri tre episodi di della prossima stagione, le due attrici ci saranno, quindi l’addio non sarà improvviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA