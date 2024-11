Una strada in discesa da quel trionfo ad Amici 2019; una hit dopo l’altra per scalare classifiche di vendita, gradimento e coronando un successo che nel tempo ha inseguito con determinazione, passione e dedizione. Stiamo parlando di Gaia Gozzi, una delle vincitrici del talent che vanta tra i migliori successi dopo l’esperienza e che oggi è da considerare tra le pioniere della discografia italiana.

Ma chi è Gaia Gozzi oltre ad essere la vincitrice di Amici 2019? Spesso si parla con un focus dominante sull’esperienza nel talent di Canale 5 ma in realtà la sua prima apparizione risale ad alcuni anni prima e presso la ‘concorrenza’. La cantante di ‘Sesso e Samba’ ha infatti partecipato, nel 2016, anche ad X Factor; in questo caso la vittoria è mancata – anche perchè altrimenti non l’avremmo vista ad Amici 2019 – ma fu comunque considerevole il percorso dato che riuscì ad arrivare in fondo alla competizione, quindi in finale.

Gaia Gozzi, dalla vittoria ad Amici 2019 all’ultima hit ‘Sesso e Samba’

Dopo il successo sfiorato ad X Factor Gaia Gozzi non si è fermata, ha pubblicato l’EP ‘New Dawns’ ed ha continuato il suo percorso artistico tra scrittura e innovazione. La svolta è però inevitabilmente da ascrivere alla partecipazione ad Amici 2019, conclusasi con la sua vittoria. Un’edizione atipica, che sicuramente non può essere dimenticata a prescindere dalla stima per la cantante: erano i tempi della pandemia, il Serale vissuto come mai prima d’ora. Niente pubblico, distanza, mascherine; un’esperienza sotto certi punti di vista alienante ma che al contempo ha fatto sentire tutti più vicini proprio grazie alla voce di Gaia Gozzi.

Oggi, come dicevamo, Gaia Gozzi è un faro della musica italiana; una garanzia quando si tratta di sfornare hit. Lo dimostra il successo del featuring con Tony Effe con la canzone ‘Sesso e Samba’, tormentone della scorsa estate ma ancora oggi in voga grazie ad un sound coinvolgente.