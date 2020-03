Gaia Gozzi/ Favorita dalla produzione? Lei: “Canterò con sincerità” (Amici 2020)

Gaia Gozzi è ancora il pomo della discordia di questo Amici 2020. Il programma va avanti e torna in onda oggi ad un passo dalla finale del 3 aprile e questo significa che questa sera conosceremo i nomi dei semifinalisti. Tra questi ci sarà anche quello di Gaia Gozzi? Sembra proprio di sì. La cantante ed ex ugola d’oro di X Factor, è arrivata nel programma di Maria De Filippi già come favorita tra i possibili vincitori e, sicuramente, tra i finalisti ed è per questo che la puntata di questa sera andrà liscia per lei. Ma è solo questo il motivo di tanto successo? In questi giorni in molti hanno preso di mira i profili ufficiali accusando la produzione di essere di parte perché la colonna sonora del nuovo promo di Amici 19 è proprio il singolo di Gaia Gozzi, Chega. Solo una coincidenza? Perché a rotazione non sono stati usati i brani degli altri cantanti?

GAIA GOZZI FAVORITA DALLA PRODUZIONE DI AMICI 2020?

Come se questo non bastasse, in molti non sopportano più le sue lacrime. Anche questa settimana Gaia Gozzi ha avuto modo di fare un viaggio introspettivo ad Amici 2020 e prova dopo prova, canzone dopo canzone, alla fine ha deciso di voler salire sul palco con la sincerità: “E’ arrivato il momento di fare da tramite, da mostrare empatia e mettermi al servizio della canzone, penso che con la sincerità posso riuscire ad arrivare al cuore delle persone”. Un attimo dopo in confessionale, la cantante si è lasciata di nuovo andare alle lacrime per via di quello che succede in studio ovvero con l’assenza del pubblico che la mette ancora di più a nudo perché manca la condivisione: “Certo non dico che è inutile cantare davanti ai professori e ai giudici ma non è la stessa cosa”. Cosa sarà in grado di fare questa sera?

GAIA GOZZI CONTRO RUDY ZERBI? “MI SENTO PICCOLA PICCOLA”

Dopo lo scorso serale Gaia Gozzi ha avuto modo di confrontarsi con Rudy Zerbi rea di essere rimasta seduta accanto agli altri e con Javier pronto a sputare giudici su di lui. La cantante addirittura ha pensato bene di approvare le sue parole dicendo la sua e confermando che il giudizio del professore non è poi così valido. Solo quando Zerbi è arrivato in casa la cantante si è detta dispiaciuta e si è sciolta in lacrime: “Mi sento piccola piccola, mi dispiace. Io sono una privilegiata, ho avuto una seconda occasione e questo non capita spesso”. Avrà capito la lezione e questa sera affronterà il serale al meglio oppure no?



