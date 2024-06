Gaia Gozzi, ‘Sesso e Samba’ è la canzone più trasmessa in radio/ Come va con il fidanzato Daniele Dezi?

L’estate è entrata nel vivo e non esiste ‘bella stagione’ senza il suo tormentone per eccellenza; ogni anno la contesa vede protagonisti gli artisti più in voga che, a colpi di hit, tentano di scalare le classifiche tra radio e streaming. Ebbene, ad oggi la testa della classifica vede primeggiare Gaia Gozzi che, in featuring con Tony Effe, ha lanciato il nuovo singolo “Sesso e Samba” che in maniera indiscussa spopola tra le playlist di chiunque.

Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi/ "Una persona speciale dal cuore grande"

E’ stata proprio Gaia Gozzi a sottolineare il grande successo ottenuto da Sesso e Samba in queste poche settimane di permanenza nel mercato. La cantante ha infatti pubblicato una storia che racchiude una breve clip del singolo inciso in featuring con Tony Effe e con una scritta eloquente in basso: “#1 classifica radio”. Il brano già al primo ascolto sembrava avere tutte le carte in regola per profilarsi come tormentone dell’estate 2024 e, ora che primeggia anche in radio, tale titolo è suo di diritto.

Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi/ La cantante di ex Amici: "sono molto felice con lui"

Gaia Gozzi, dal tormentone dell’estate all’amore per il fidanzato Daniele Dezi

Continua a macinare successi Gaia Gozzi; una strada che passa dal successo ad Amici di Maria De Filippi e che di anno in anno ha determinato un’ascesa degna di nota. “Sesso e Samba” è solo l’ultima delle hit lanciate dalla cante che dopo essersi messa alla prova sul palco del Festival di Sanremo è entrata di diritto nel novero dei volti pop più internazionali del nostro Paese.

Nel frattempo, non mancano le curiosità di gossip per Gaia Gozzi dato il seguito in costante crescita: come va con il fidanzato Daniele Dezi? Stando alle ultime notizie, la liaison tra i due prosegue a gonfie vele dal 2021 e la discrezione continua ad essere una sorta di arma fondamentale per rendere sempre più solido il loro rapporto. “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile, ma sono felice, molto!”, parlava così Gaia Gozzi tempo fa a proposito del suo amore per il fidanzato Daniele Dezi e, pur non ostentando sui social la bellezza della liaison, è lecito credere che il periodo attuale e il futuro di coppia siano più che rosei.

Gaia Gozzi/ Il featuring con Tony Effe ipnotizza i fan e il video di Ses*o e Samba spopola sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA