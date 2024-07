Gaia Gozzi/ Dal successo di “Sesso e samba” all’amore per il fidanzato Daniele Dezi

L’estate 2024 è nel segno di Gaia Gozzi, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, tornata alla ribalta mediatica grazie alla collaborazione con Tony Effe sulle note di “Sesso e samba”. Un successo straordinario per il brano da settimane ai vertici delle classifiche di vendita e streaming che, a detta di tutti, è il tormentone indiscusso dell’estate 2024. Per Gaia si tratta della seconda hit dopo “Chega” con cui ha trionfato durante la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi; un’esperienza che la giovane cantautrice di origini brasiliane ha raccontato così dalle pagine di nssgclub.com: “mi ha dato tantissimi strumenti per potermi affermare e per poter affermare la mia individualità in un mondo complicato e complesso”. Dopo Amici, Gaia arriva sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Cuore Amaro”, ma sulla sua prima volta all’Ariston ha confessato: “è stato durante il Covid, avevo perso la voce. Ho dovuto affrontare tante pressioni e tanto lavoro, ho dormito pochissimo”.

Parlando poi della sua musica e della sua scrittura ha detto: “le uso per analizzare la mia vita e il mio vissuto. È il mio filtro. Trovo interessante il fatto che in questa vita sono nata donna, e ho lavorato molto per riuscire a trovare un dialogo più intimo e sincero con me stessa” – e sul suo ultimo singolo da solista Dea Saffica ha precisato – “è un invito a toccare con mano la nostra sensualità e il nostro essere donne, ma anche molto di più”.

Parlando della vita privata e sentimentale, Gaia Gozzi è stata sempre molto discreta e riservata evitando di parlare apertamente del suo fidanzato lasciando trasparire qualche dettaglio nelle sue canzoni. La cantante è felicemente fidanzata da diverso tempo con Daniele Dezi, produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale che ha lavorato con Achille Lauro, Coez e Clementino.

Proprio Gaia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è sbottonata parlando per la prima volta del fidanzato e del suo privato: “Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale. Ma sono molto felice. Ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto. Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”.

