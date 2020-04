Gaia Gozzi/ Scartata da X Factor e Vincitrice di Amici 2020: “Vi ho nel cuore” (Verissimo)

Chega è ormai nella testa di molti spettatori di Amici 19 e anche degli ignari avventori di radio e tv che in questi giorni hanno avuto modo di apprezzare Gaia Gozzi. Lei è la vincitrice annunciata di questa edizione del talent di Maria de Filippi e alla fine è riuscita a portare a casa la meritata coppia che adesso tiene gelosamente nella sua stanza, come lei stessa ha raccontato sui social qualche giorno fa commentando il suo traguardo. La bella Gaia, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a X Factor tra le fila di Fedez, ha finalmente coronato la prima parte del suo sogno e mentre Chega svetta in cima alle classifiche confermando così l’esito della finale di Amici 19, oggi Gaia Gozzi sarà ospite a Verissimo per commentare con Silvia Toffanin il suo stato d’animo in questo momento così idilliaco.

GAIA GOZZI RINGRAZIA I SUOI FAN SPERANDO IN TEMPI MIGLIORI

L’emergenza Coronavirus la sta tenendo chiusa in casa e per Gaia Gozzi la quarantena e la reclusione continuano dopo i due mesi passati in casetta. La differenza è che ad Amici 19 poteva occuparsi di musica e fare quello che ama mentre chiusa in casa è un po’ diverso soprattutto adesso che avrebbe potuto portare in giro le sue canzoni, incontrare i fan e toccare con mano l’affetto che l’ha travolta in questi mesi e che l’ha portata alla vittoria venerdì scorso. Lei stessa in un lungo post su Instagram ha ringraziato tutti etichettando la sua vittoria come la vittoria di tutti e scrivendo: “Guardo la coppa accanto al letto e ancora non ci credo. Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria, perché ce la faremo a vincere anche questo momento di lontananza e sofferenza, tornando più forti e più colmi d’amore che mai. Vi tendo le mani e vi ho nel cuore. Vostra e immensamente grata GG”.

UNO STOP SULLA CRESTA DELL’ONDA PER GAIA GOZZI

Oggi GG sarà ospite di Silvia Toffanin per commentare la sua vittoria e quali sono i suoi sentimenti una settimana dopo. Gaia Gozzi era chiusa in casetta e pur se informata e spesso a contattato con i tecnici e i protagonisti di Amici 19 forse non aveva molto bene idea di quello che avrebbe trovato una volta fuori, fatto sta che questo ha fermato la sua ascesa o, magari, solo rimandata. Mentre il suo album continua a vendere e le sue canzoni passano in radio, Gaia Gozzi deve rimandare un po’ il suo progetto musicale senza poter usufruire di questo successo che il programma gli ha regalato. La casa discografia si è trovata costretta a rimandare i suoi firmacopie in tutta Italia ma forse questo le permetterà di assestarsi un po’ e pensare in grande visto che ci sono alcuni fan che la sognano già sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Il resto di quello che prova e che sogna adesso lo scopriremo oggi pomeriggio durante la nuova puntata di Verissimo.



