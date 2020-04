Gaia Gozzi/ Annunciata vincitrice ma… “Mi mancherà tutto questo” (Amici 2020)

GAIA GOZZI VINCITRICE DI AMICI 2020?

Gaia Gozzi è la vincitrice annunciata di Amici 2020. La cantante è arrivata fino alla finalissima che si giocherà questa sera e tutti sono pronti a scommettere che sarà proprio lei quella che porterà a casa la famosa coppa mentre altri ancora sono convinti che alla fine sarà Giulia Molino a spuntarla andando tutti i pronostici che conosciamo. Le vendite delle due cantanti sono alle stelle in questi giorni e di questo Gaia è proprio fiera tanto da essere tornata in casetta venerdì scorso con il sorriso a 32 denti e subito pronta a ripartire per giocarsi questa finalissima in onda oggi. In uno dei pomeridiani di questa settimana, però, Gaia si è lasciata andare alle lacrime pensando a quello che la attende: “E’ stato molto bello stare qui, è stato tutto molto vero, mi mancherà quando sarà fuori, sentirò la mancanza di tutto questo da venerdì”. Avrà davvero tempo e modo di sentire la mancanza delle prove, della saletta e di tutto quello che questo programma le ha regalato?

RUDY ZERBI CONTRO GAIA AD AMICI 2020

Gaia Gozzi in questo percorso ci ha regalato di tutto. In un primo momento in molti l’hanno definita la diva di Amici 2020 per via di quello che si è lasciata alle spalle ovvero il successo di X Factor che, però, l’ha portata poco lontano. Gaia Gozzi ha avuto la sua seconda chance proprio nel talent show di Maria de Filippi e per questo continua ad essere grata a Maria de Filippi e i suoi per tutto quello che ha ottenuto in queste settimane. Rimane il fatto che ad un certo punto Rudy Zerbi ha iniziato ad andarle contro convinto che la sua fosse solo una maschera e che la difficoltà ad essere “sincera” nelle sue cose e nella sua musica potesse portarla lontano dalla scuola, ad un passo dall’eliminazione. Proprio per questo la sua maglia verde è arrivata in ritardo ma da allora tutto è cambiato. In questi ultimi pomeridiani Rudy Zerbi è “tornato” in casetta con un video in cui ha elogiato Gaia Gozzi per quello che ha fatto alla semifinale ma rivelando: “Ti dirò qualcosa che ti stupirà. Mi sei piaciuta moltissimo nelle cover un po’ meno nei tuoi pezzi, forse ne eri troppo sicura”. Gaia gli ha dato ragione e ha promesso che in questa finale premerà il piede sull’acceleratore.

LO SCOGLIO LOREDANA BERTE’ E LE PAROLE DI ALESSIA MARCUZZI

Contro Gaia Gozzi al serale di Amici 2020 si era schierata anche Loredana Bertè. In versione di giudice, la rocker si era messa di traverso sulla strada del successo di Gaia Gozzi dandole contro e continuando a tirare in ballo la sua poca sincerità nel canto e lodando, invece, Giulia Molino, il suo contrario. Gaia ha sofferto molto di questa cosa almeno fino a che l’emergenza Coronavirus non ha tenuto lontana la Bertè dallo studio di Amici 2020. Al suo posto, in queste ultime puntate, è arrivata Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha fatto arrivare i suoi complimenti in casetta a Gaia Gozzi ammettendo di essere pazza di lei e della sua canzone che domina le classifiche tanto da intonare qualche nota addirittura nel suo bagno di casa mentre registrava il video. Cosa le dirà e le consiglierà nella finalissima di questa sera?



