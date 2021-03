Gaia Gozzi senza voce, si ritira da Sanremo 2021?/ A RTL spaventa i fan:”mi sto curando ma…”

Gaia Gozzi spaventa i fans. A poche ore dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2021 che vedrà esibirsi sul palco del Teatro Ariston tutti e 26 i campioni in gara, Gaia Gozzi è intervenuta in diretta a RTL 102.5 spaventando il proprio pubblico. La cantante che è in gara con il brano “Cuore amaro” è completamente senza voce. Dopo aver convinto il pubblico con la covers del brano di Luigi Tenco “Mi sono innamorato di te” duettando con Lous and the Yakuza si è svegliata totalmente senza voce. Gaia si è così presentata a RTL 102.5 con una serie di cartelli in mano con cui ha spiegato al proprio pubblico cosa sta accadendo. “Sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto curando”, ha detto la vincitrice di Amici che, a causa della pandemia, dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi non ha potuto fare concerti.

GAIA GOZZI AFONA: “COSE CHE CAPITANO, STASERA VOGLIO SPACCARE”

Per non mettere in pericolo la voce, Gaia Gozzi, in diretta a RTL 102.5 ha evitato di parlare spiegando come sta affrontando la situazione con una serie di cartelli. La cantante si sta curando con flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali che sono arrossate e contratte. La cantante, prima di lasciare RTL 102.5, attraverso un ultimo cartello, rassicura tutti i suoi fans. La giovane artista, infatti, non ha alcuna intenzione di mollare e questa sera ha intenzione di salire sul palco dell’Ariston per cantare e convingacere le varie giurie. “Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare tutto, vi voglio bene tutti”, ha concluso la cantante che sta ricevendo il supporto dei fans.



