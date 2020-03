Gaia Gozzi/ “Sono pronta a spaccare”, arriverà in finale? (Amici 2020)

Gaia Gozzi è pronta ad andare oltre e guardare in faccia la finale di Amici 2020. La cantante è sicuramente una delle favorite alla vittoria di questa edizione e lo è stata sin dal suo arrivo nella scuola ma se così non fosse? Le vendite del suo disco parlano chiaro e lei sa bene che non tutti hanno l’occasione di avere una seconda chance e lei ha deciso di non sprecarla affrontando tutto con il sorriso. Gaia Gozzi è tornata in casetta venerdì scorso con il sorriso dicendosi felice di tutto quello che ha ricevuto e sta avendo in questo momento e in sala ha provato i suoi pezzi con una grande forza convinta che adesso bisogna stringere i tempi e guardare al futuro con più fiducia. Lei stessa ne ha parlato con Nyv a Giulia in giardino dicendosi felice di quello che ha messo insieme in queste settimane e ha ringraziato la prima per esserle accanto e darle sempre una marcia in più, questo le permetterà di arriva in finale ad Amici 2020? Lo scopriremo solo questa sera.

RUDY ZERBI CRITICA LE PERFORMANCE DI GAIA GOZZI MA LEI..

Rimane il fatto che anche in questa settimana per lei non sono mancate le critiche. Gaia Gozzi in casetta ha ricevuto il messaggio di Rudy Zerbi che continua a trovarla un po’ frenata per via di quello che poi fa sul palco durante le puntate di Amici 2020. In particolare, il professore ha dichiarato: “Sento ancora che quel perfetto può diventare straordinario. Il lavoro che Gaia deve fare è mettere la quinta marcia. Fose vincerà anche una sorta di pigrizia, non lo so che cosa sia, ma sento che c’è ancora benzina, sento che c’è ancora fuoco, sento che è arrivato il momento di dare quel massimo che lei può avere dentro”. Questa volta Gaia ha preso le parole con il suo giusto peso e quasi con il sorriso dicendosi pronta a fagli cambiare idea quando tornerà sul palco anche se Zerbi poi continua dicendo che il suo “difetto” viene fuori soprattutto quando si scontra con molti rivali, cosa che non succede quando si trova in un faccia a faccia. A queste parole la cantante ha subito risposto: “Non ho mai ricevuto tutti questi complimenti positivi, ho sempre avuto il ma, il forse, il però. Piano piano sto entrando nell’ottica che forse ce la posso fare. Non voglio di nuovo il secondo posto. Basta. Lavorerò ancora di più, cercherò di essere sul pezzo sempre, avere quella prontezza fin da subito. Nella mia testa c’è la paura di uscire o di perdere e allora lì vado diretta”.



