Amici 2020 Serale, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: Jacopo fuori dalla semifinale?

Anticipazioni amici serale 2020 del 20 marzo

Venerdì 20 marzo, in prima serata su canale 5, in diretta da Cinecittà, Maria De Filippi conduce laquarta puntata del serale di Amici 2020. Alla finalissima che, salvo cambiamenti dell’ultima ora dovrebbe andare in onda venerdì 3 aprile, mancano solo due puntate e in gara ci sono ancora sei allievi che nella puntata di questa sera si contenderanno un posto in semifinale. Dopo l’uscita di scena di Valentin che ha lasciato il serale dopo un durissimo scontro con Maria De Filippi alla fine della terza puntata, in gara ci sono ancora i ballerini Nicolai e Javier e i cantanti Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv e Jacopo Ottonello. Tra i sei, probabilmente, solo in cinque riusciranno ad arrivare in semifinale: chi saranno?

La finale di ballo tra Nicolai e Javier nella quarta puntata del serale di Amici 2020?

Con l’uscita di Valentin, Javier e Nicolai sono gli unici ballerini Amici 2020. Con la semifinale alle porte, la finale di ballo dovrebbe tenersi già questa sera. Tra Nicolai e Javier, la rivalità è forte e il primo non ha mai nascosto di volere la vittoria. Ora che il trionfo è ad un passo, tuttavia, non nasconde di avere dubbi e paure. “Non credo di vincere. Va beh, non si sa mai. Sono tranquillo quando sono lontano dagli altri concorrenti e quando non sono costretto a parlare con Javier. Vorrei riuscire a ballare al massimo. Lo Schiaccianoci? L’ho ballato già due volte nel pomeridiano. L’idea di Ghost mi piace”, ha dichiarato commentando i pezzi che gli sono stati assegnati. Chi, dunque, tra Nicolai e Javier vincerà il circuito danza?

Gaia Gozzi e Nyv in crisi

Momenti difficili per Gaia Gozzi e Nyv a poche ore dalla quarta puntata del serale di Amici 2020. L’ex X Factor ha ammesso quanto sia difficile per lei cantare senza il calore del pubblico che è la parte che riesce a trasmetterle calore ed energia. Nyv, invece, non riesce a capire il motivo per il quale dovrebbe cambiare il suo modo di cantare rinunciando, ad esempio, ad esibirsi con gli occhi chiusi. “Non c’è niente di male nel tenere gli occhi chiusi”, ha detto Nyv a poche ore dalla puntata che potrebbe essere decisiva per la sua permenanza nel serale. I giudici esterni che gli stessi professori pretendono sempre di più dagli allievi e a Nyv, in particolare, è stato chiesto di fare quel passo in più necessario pe superare Gaia e Giulia. Ci riuscirà?

Jacopo Ottonello sarà il nuovo eliminato di Amici serale 2020?

Jacopo Ottonello è considerato il concorrente più a rischio. Il cantante, infatti, nella scorsa puntata del serale di Amici 2020, era finito alla sfida finale con Valentin che è stato poi messo alla porta da Maria De Filippi prima della sfida permettendo così a Jacopo di restare nella scuola. Questa sera, però, con la semifinale alle porte, il cantante dovrà tirare fuori il meglio di sè per convincere giudici e professori per conquistare uno dei posti disponibili per la finale. Tutti, infatti, riconoscono il talento vocale di Jacopo, ma sia i giudici che i professori hanno più volte spronato Jacopo a fare qualcosa in più. Ci riuscirà o si congederà questa sera dal pubblico di Amici?



© RIPRODUZIONE RISERVATA