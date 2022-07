Gaia/ La foto della borsa di Acne Studios fa il giro del web

Gaia si è alternata tra musica e moda negli ultimi giorni tra i Tim Summer Hits 2022 e la Fashion Week 2022. Proprio all’evento mondano di Parigi è stata protagonista nonostante quest’anno fosse dedicato completamente al mondo maschile. Si è parlato molto della sua borsa firmata da Acne Studios tanto che il pubblico ha reso virale la foto con tantissimi acquisti negli ultimi giorni e purtroppo anche tanti tentativi di imitazione. La borsa ha una stampa pitonata in palette neutra questo riesce ad alternare toni piuttosto sofisticati ad altri propositivi. Si tratta di fatto di una mini-bag maggiormente adatta come accessorio che per portarvi realmente qualcosa dentro. Si abbina nella foto pubblicata su internet al suo vestito con t-shirt a maniche lunghe e strappi qui e là. Come sempre dunque Gaia è al passo coi tempi e non solo con la sua voce.

Gaia, una crescita improvvisa

Gaia è una giovane cantante italiana che in questi anni si sta affermando nel panorama della musica del nostro paese. Sicuramente si tratta di una ragazza molto talentuosa, che riserva molte sorprese al pubblico. Gaia è nata a Guastalla il 29 settembre del 1997 ed è italiana con passaporto brasiliano. Si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, e classificandosi seconda alla decima edizione di X Factor. Ha iniziato fin da piccola a cantare e ad avvicinarsi al mondo della musica, migliorando di anno in anno, fino ad arrivare nel 2021 a partecipare al Festival di Sanremo con il brano Cuore Amaro, che dopo il festival della canzone italiana ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Per il momento ha realizzato due album in studio, uno nel 2020 intitolato Genesi e uno l’anno successivo chiamato Alma, un EP New Dawns e numerosi singoli e collaborazioni con altri artisti. Sicuramente si tratta di una cantante eclettica, che sperimenta e prova a cantare anche in diverse lingue, conoscendo alla perfezione il brasiliano, fatto che sicuramente la rende originale, innovativa e perciò la aiuta ad affermarsi tra i tanti artisti emergenti.

