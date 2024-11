Scovare tra le curiosità di gossip è un ‘mestiere’ che riguarda tanti appassionati, soprattutto quando si tratta di personalità note del mondo dello spettacolo. C’è chi si racconta, non ha filtri particolari, e chi come Gaia Gozzi – vincitrice di Amici nel 2019 – preferisce che la propria vita sentimentale resti qualcosa di privato e da non ostentare. Lo ha sottolineato lei stessa in diverse interviste ma qualcosa nelle ultime settimane è invece trapelato. Da anni si parla della sua liaison con Daniele Dezi – in arte Orag3, produttore musicale – ma sono rari gli accenni al fidanzato nel corso del tempo. Anzi, di recente a prendersi la scena è la possibile o presunta rottura tra i due seppur ancora senza conferme effettive.

Gaia Gozzi e il fidanzato Daniele Dezi si sono lasciati? Questo l’interrogativo del momento per i fan della cantante e appassionati cronaca rosa. Tutto parte da una recente intervista, con toni goliardici, in collaborazione con la pagina My Secret Case. “…Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato”, questa la simpatica confession della cantante e che in un certo senso sembra alludere proprio alla rottura con il produttore.

Gaia Gozzi, è finita con il fidanzato Daniele Dezi?

Come già sottolineato, non si hanno notizie certe a proposito della presunta rottura tra Gaia Gozzi e il fidanzato – o ex – Daniele Dezi. Tra le ultime dichiarazioni della cantante spiccano solo parole al miele come quelle pronunciate in un’intervista di qualche mese fa nel salotto di Verissimo. “Sono felice, molto. Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale ma attualmente ammetto di essere davvero molto felice”. Ricordiamo anche una tenera dedica del fidanzato – o ex – Daniele Dezi: “Sei la donna da cui ho imparato che mancarsi è meglio che abituarsi, auguri perchè il coraggio con cui difendi le tue idee ed i tuoi valori mi rende orgoglioso di averti accanto. Le tue guance sono il posto dove amo tornare sempre”. Chissà che presto non sia proprio Gaia Gozzi a svelare il suo attuale stato sentimentale.