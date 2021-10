Gaia Maria Miracapillo, fidanzata Andrea Iannone/ Vip la seguono sui social! Anche…

Gaia Maria Miracapillo è la nuova fidanzata di Andrea Iannone. L’angelo biondo che ha conquistato il cuore del motociclista ha innescato grande curiosità da parte degli appassionati di gossip e del pubblico di Ballando con le Stelle. Tutti vogliono sapere chi è la nuova fiamma dell’aspirante ballerino e come gli ha fatto dimenticare per sempre le ex fidanzate Belen Rodriguez e Giulia de Lellis.

In realtà non ci sono moltissime informazioni su Gaia Maria Miracapillo, in quanto la ragazza è molto riservata e sempre voler proteggere la propria privacy. Stando a quando raccolto in rete, sembrerebbe che lavori nel mondo della moda come fashion stylist e tra i suoi follower su Instagram ci sono personaggi e vip piuttosto noti come Leonardo Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno, e Antonio Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez.

Gaia Maria Miracapillo, pizzicati insieme da Alfonso Signorini

Il settimanale di Alfonso Signorini ha pizzicato insieme per la prima volta Gaia e Andrea la scorsa estate, durante una dolce vacanze in Sardegna. Per il motociclista, Gaia Maria Miracapillo rappresenta la prima storia importante dopo le cocenti delusioni con la presentatrice e modella Belen Rodriguez e poi con l’influencer Giulia de Lellis.

Su quest’ultima, Andrea Iannone, aveva un po’ ridimensionato la cosa, dicendo che erano stati troppo poco insieme per considerarla una storia vera e propria. Infatti la de Lellis gli aveva dato il benservito dopo appena pochi mesi per tornare assieme al suo ex storico. Questa volta Andrea Iannone spera che le cose possano andare diversamente. E l’inizio con Gaia Maria Miracapillo sembra promettere bene in questo senso.

