Gaia Messerklinger rivela: “Non avevo il sogno nel cassetto da piccola”

Tra gli ospiti di oggi giovedì 17 ottobre 2024 di La volta buona di Caterina Balivo troveremo Gaia Messerklinger, la celebre attrice che da stasera interpreterà la nuova PM nella fiction Don Matteo. L’attrice piemontese, che abbiamo visto qualche mese fa recitare in Supersex al fianco di Alessandro Borghi nei panni di Moana Pozzi, ha rivelato in una intervista concessa a Giffoni di non aver mai avuto il sogno da realizzare nella vita dal punto di vista professionale: “Io non sono stata una bambina con il sogno nel cassetto, mia madre, musicista e attrice anche lei, ha portato me e mia sorella a lavorare con lei” ha raccontato.

La consapevolezza di voler davvero fare l’attrice per Gaia Messerklinger è sopraggiunta quando da laureata in legge ha iniziato a fare la pratica legale, e lì si è resa conto che quello non sarebbe stato il suo futuro.

Gaia Messerklinger e la sua carriera da attrice: “Felice quando cambio personaggi”

Dopo aver compreso che il mestiere di attrice era quello adatto per la sua vita, Gaia Messerklinger si è tuffata con tutte le sue energie in svariate avventure, passando da un progetto a un altro, sempre con ruoli che l’hanno ben messa in evidenza e soprattutto differenti, una prerogativa fondamentale: “È stimolante passare da un personaggio all’altro, è la ricchezza maggiore per un attore, perché se ti incanalano in un solo tipo di personaggio non è più il tuo lavoro” ha confidato l’attrice piemontese a Giffoni che ha svelato di essere sempre più felice ogni volta che ha la possibilità di calarsi in nuovi panni.

E da questa sera giovedì 17 ottobre Gaia Messerklinger tornerà in tv e debutterà nell’acclamata fiction Don Matteo nei panni della nuova PM, destinata a portare scompiglio all’interno della serie.