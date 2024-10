Gaia Messerklinger, chi è il fidanzato dell’attrice: “C’è alta fiducia tra noi”

Nella vita di Gaia Messerklinger negli ultimi anni è arrivato l’amore tanto atteso, l’attrice che oggi sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1 e che vedremo interpretare la nuova PM nella fiction Don Matteo 14. Riguardo al rapporto con il fidanzato, Gaia Messerklinger ha ammesso come non sia certo facile essere legati a un’attrice come lei, ma con intelligenza e comprensione i problemi svaniscono sul nascere: “Dipende dall’intelligenza delle due persone e dal tipo di rapporto che si ha nella coppia. Io ho un fidanzato molto intelligente, abbiamo un alto livello di fiducia, lui sa bene che io faccio l’attrice. Se uno vuole fare l’attore deve trovarsi un compagno non geloso” ha detto in una intervista concessa a Giffoni.

La comprensione e il dialogo hanno garantito una certa serenità alla coppia formata da Gaia Messerklinger e dal fidanzato, riusciti a trovare un equilibrio alla loro relazione nonostante l’impegno professionale non certo indifferente dell’attrice.

Gaia Messerklinger rivela: “Ho avuto diverse batoste”

Prima di arrivare all’amore definitivo nella sua vita, Gaia Messerklinger si è ritrovata a fare i conti con le varie carte nere presentate dalla vita sul piano sentimentale, l’attrice ha confidato di aver fatto i conti con diverse batoste prima di trovare il vero amore: “E’ accaduto nel periodo dai 20 ai 25 anni” ha confessato l’attrice ricordando come in gioventù non siano mancate le relazioni saltate in aria ma che le hanno garantito una visione ancora più aperta della vita oltre a farla maturare.

“Ho capito che le cose arrivano con il giusto tempo” le parole di Gaia Messerklinger in una intervista concessa qualche tempo fa tra le colonne del magazine Confidenze, ma il corso della vita ha poi portato l’attrice, che vedremo oggi a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, a imboccare le strade giuste dopo tanti sacrifici.