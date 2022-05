Gaia Tavassi, chi è la figlia di Guendalina/ “Sei una mamma e un’amica”

Guendalina Tavassi parla della figlia Gaia Tavassi

Gaia Tavassi è la figlia di Guendalina Tavassi, naufraga de L’Isola dei Famosi 2022. Durante l’ultima puntata del reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5, la ex concorrente del Grande Fratello racconta la sua esperienza di madre giovanissima. “Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto quasi niente della mia adolescenza perchè ero piccola. Ho preferito stare dietro a lei, non sono più uscita, non mi rimprovero nulla, ho rinunciato a tutto per la cosa più importante della mia vita che è mia figlia” – ha detto Guendalina che parlando della figlia ha poi aggiunto – “è stupenda, è molto più bella di me, mi assomiglia caratterialmente, era una ribella, ma col tempo ha capito che sono sua mamma, ma anche la sua confidente e migliore amica. E’ il mio orgoglio, mi dà la forza per andare avanti, mi basta vedere lei sorridere ed io sono contenta”.

Per Guendalina una bellissima sorpresa: un videomessaggio della figlia Gaia: “ciao mamma, ti seguo sempre e mi arrabbio quando dici che struccata non ti piaci perchè sei bellissima. Sei stata una mamma e un’amica, ne abbiamo passate tante, ma tutto passa e sono felice che adesso siamo riusciti a trovare la nostra serenità. Sono in pensiero per te, vorrei vederti sempre felice e sarò sempre dalla tua parte”.

Visibilmente emozionata, Guendalina Tavassi dopo il video messaggio della figlia Gaia dice: “mi manchi tanto, grazie amore mio, sei bellissima. Lei è cresciuta con tanti problemi, la separazione, tutto quello che abbiamo dovuto affrontare dopo, eravamo da sole, io ero troppo giovane, per me lei è perfetta”.

