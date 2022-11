Gamba amputata dopo aver calpestato spine/ Infezione e due attacchi cardiaci

La brasiliana Gabriela Mello Mendes, di 29 anni, ha subito l’amputazione della parte inferiore della gamba dopo che i batteri sono entrati nelle sue ferite e le hanno mangiato carne e ossa. La donna ha riportato un’infezione dopo che ha calpestato minuscole spine in spiaggia, tanto da rendere necessaria l‘amputazione della parte inferiore della gamba dopo cinque anni dall’inizio dell’incubo. La donna, residente nello stato di Minas Gerais, in Brasile, stava facendo una passeggiata a piedi nudi in una zona rurale con gli amici quando ha sentito un forte dolore a entrambi i piedi. “Ancora oggi non so esattamente cosa ho calpestato” ha rivelato. “Mi sono rimasti feriti entrambi i piedi, ho usato molto alcol e unguento, ma le spine erano molto piccole, non si vedevano” ha proseguito.

“Pochi giorni dopo ho iniziato a sentire dolore alle gambe, le ginocchia si sono gonfiate” ha raccontato Gabriela. Nel dicembre 2017, la donna si è recata da un ortopedico e successivamente da un reumatologo dove è stato confermato che aveva sviluppato un’infezione. La giovane è stata mandata a casa con un ciclo di antibiotici: le è stato inoltre detto che il dolore sarebbe passato.

Gamba amputata dopo un’infezione cinque anni dopo

Meno di un mese dopo, Gabriela Mello Mendes ha iniziato a soffrire di febbre alta e le sono uscite delle macchie rosse sulle mani. È tornata così in ospedale dove è stata sottoposta ad un ecocardiogramma transesofageo per controllare il suo cuore. I medici hanno così scoperto che aveva una sorta di vegetazione sulla valvola cardiaca ed è stata portata d’urgenza in terapia intensiva e posta in coma indotto. Lì le è stata sostituita la valvola cardiaca suina in un’operazione salvavita.

Dopo l’operazione, la giovane ha subito due attacchi di cuore e mentre i medici sono riusciti a rianimarla mentre altri suoi organi hanno iniziato a collassare a causa della sepsi. Dopo una trasfusione di sangue, le sue condizioni hanno iniziato a migliorare e a metà febbraio ha potuto lasciare la terapia intensiva. “Ho perso molto peso, mi sono rimaste piaghe da decubito su tutto il corpo, anche sulla testa. Ho ancora i segni oggi. Ho dovuto imparare di nuovo a camminare e respirare, sono stato nutrita tramite un tubo per più di 30 giorni” ha raccontato i media brasiliani. “Mentre mi stavo riprendendo, però, il mio piede sinistro ha iniziato a necrotizzare. La punta dei piedi e il tallone” ha rivelato Gabriela, che dopo cinque anni ha subito un intervento per rimuovere la necrosi. Le cose non sono però migliorate: “È stato allora che i medici decisero di amputarmi una parte della gamba” ha concluso Gabriela.

