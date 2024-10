Gambit – Grande furto al Semiramis, diretti da Ronald Neame

Mercoledì 2 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:10, la commedia del 1966 dal titolo Gambit – Grande furto al Semiramis.

Il film è una produzione statunitense ed è diretto dal regista Ronald Neame, celebre per avere curato le riprese di La strana voglia di Jean con l’amatissima Maggie Smith, recentemente scomparsa.

Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Maurice Jarre, vincitore per ben 3 volte del Premio Oscar alla migliore colonna sonora per Lawrence d’Arabia (1962), Il dottor Zivago (1965) e Passaggio in India (1984).

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Michael Caine, che aveva raggiunto la fama internazionale proprio nello stesso anno con Alfie (1966) di Lewis Gilbert.

Al suo fianco la splendida e talentuosa Shirley MacLaine, che nel corso della sua carriera ha ricevuto un Premio Oscar, per Voglia di tenerezza, 7 Golden Globe, 2 BAFTA e 2 Emmy.

Nel cast anche l’attore ceco Herbert Lom, diventato famoso per il personaggio dell’ispettore Dreyfus nei film de La Pantera Rosa.

La trama del film Gambit – Grande furto al Semiramis: il colpo della vita non va secondo i piani

Gambit – Grande furto al Semiramis è ambientato negli Stati Uniti, dove un uomo tanto affascinante quanto ambizioso, di nome Harry (Michael Caine), da tempo è alla ricerca di un piano che possa cambiargli la vita, permettendogli di ottenere un’enorme somma di denaro e di diventare celebre nell’ambiente.

Un giorno finalmente sembra arrivare l’occasione che stava tanto aspettando, grazie all’aiuto di un abile scultore di nome Emile (John Abbott).

La coppia di truffatori studia ogni dettaglio del piano in modo estremamente minuzioso, nulla deve poter andare storto. Il loro obiettivo è chiaro: impadronirsi di un’antichissima e preziosa statua cinese.

Il manufatto ha un valore inestimabile ed è custodito dal facoltoso Shahbandar (Herbert Lom) in un bunker segretissimo e protetto da avanzati sistemi di sicurezza.

Per riuscire a portare a termine il loro piano, i due hanno bisogno però dell’aiuto della splendida ballerina Nicole Chang (Shirley MacLaine) che decide di collaborare con loro in cambio di 5 mila dollari.

Il motivo per il quale hanno bisogno del suo aiuto è ben presto chiaro: la ballerina, infatti, assomiglia in modo impressionante all’amatissima e defunta moglie dell’uomo.

Harry e Emile, quindi, vorrebbero creare una sintonia tra i due, così da distrarre il miliardario e riuscire ad intrufolarsi nel bunker e rubare la statuetta. Riuscire a portare a termine il furto del secolo, però, sarà molto più difficile di quanto avrebbero mai immaginato.