Voglia di tenerezza/ Su Rete 4 il film con Shirley MacLaine (oggi, 31 dicembre)

Voglia di tenerezza va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1983 dalla Paramount pictures la cui distribuzione in Italia International pictures. La regia del film è stata affidata a James L. Brooks con soggetto tratto dal romanzo scritto da Larry McMurtry mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata alla versione cinematografica dallo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael Gore con montaggio realizzata da Richard Markx mentre i costumi di scena sono stati disegnati da Kristi Zea. Nel cast sono presenti Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson, Jeff Daniels, Troy Bishop, Lisa Hart Carroll e Danny DeVito.

Voglia di tenerezza, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Voglia di tenerezza. Una donna di nome Aurora nonostante la giovane età è costretta ad affrontare un dolore straordinariamente drammatico come quello di perdere il supporto di un marito. Per lei le problematiche non sono soltanto di natura sentimentale, ma anche pratiche in virtù del fatto di doversi occupare costantemente della sua piccola figlia Emma. Aurora è molto possessiva ed ossessiva nei confronti della figlia preservandola da tutte quelle situazioni che potrebbero farla soffrire ulteriormente. Passano gli anni ed ad un certo punto Emma si innamora dell’uomo sbagliato, un insegnante di college.

La mamma avendo capito come il carattere dell’uomo non sia per nulla idoneo a quello della figlia decide in ogni modo di farla dissuadere, ma questo sarà soltanto il momento in cui tra le due si romperà quel rapporto di forte complicità e di tenerezza che è sempre stato alla base. Emma dopo essersi sposata ed aver avuto ben tre figli è costretta a traslocare in virtù di un trasferimento lavorativo del marito. Ben presto i timori della madre si dimostrano concreti in particolare il matrimonio tra i due inizia a traballare pericolosamente anche per questioni legate a situazioni di natura economica.

Tra l’altro la passione tra i due sembra essere completamente svanita anche perché Aurora scopre che il marito ormai da tempo portava avanti una relazione extraconiugale con una giovane studentessa e così decide anche lei di rifarsi una vita al fianco di un direttore di banca che conosce in maniera sporadica durante una giornata di shopping. Nel frattempo Aurora nonostante abbia avuto continue avance di uomini anche piuttosto facoltosi e attraenti ha deciso di non risposarsi mai e di restare fedele al ricordo del marito.

Tutto questo trova supporto fino a che una sera si ritrova alle prese con un’attacco di panico che la induce ad accettare la proposta di una cena galante da parte di un suo vicino di casa per altro ex astronauta della NASA. Anche loro iniziano una relazione che però non sarà duratura nel tempo anche perché l’uomo si dimostra per nulla idoneo ad avere un legame unico. Nel frattempo però Aurora potrà ritrovare il supporto della figlia, la quale si vede alle prese con un male incurabile. Durante queste ultime settimane trascorse insieme la figlia chiede alla madre di potersi occupare dei suoi tre figli con il supporto dell’ex astronauta il quale decide di rimanere vicino alla propria donna.

