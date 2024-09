Addio a Maggie Smith: l’attrice di Harry Potter

A 89 anni, è morta Maggie Smith, l’attrice di Harry Potter e Downton Abbey che, con i suoi personaggi, ha fatto sognare milioni di fan nel mondo. Ad annunciare la morte dell’attrice inglese sono stati i figli Toby Stephens e Chris Larkin che hanno rilasciato il seguente comunicato svelando dettagli sul decesso:

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È deceduta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Persona estremamente riservata, era circondata da amici e familiari negli ultimi momenti. Lascia due figli e cinque affettuosi nipoti, profondamente devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna”. Nel comunicato i ringraziamenti al personale del Chelsea and Westminster Hospital “per le loro cure e la loro immensa gentilezza durante i suoi ultimi giorni“.

La carriera di Maggie Smith

Maggie Smith è stata una delle più importanti attrici inglese. La sua carriera è iniziata negli anni ’80 in teatro e con il tempo ha raggiunto l’apice grazie ad importanti ruoli cinematografici e televisivi. Il suo talento l’ha portata ad interpretare ruolo difficili e straordinari e con alcuni è riuscita a vincere, per ben due volte, il Premio Oscar: il primo Oscar era arrivato per “La strana voglia di Jean” (miglior attrice) del 1969 e il secondo con il film “California Suite” (miglior attrice non protagonista) nel 1978.

Ha lavorato, inoltre, anche nella trasposizione cinematografica delle opere di Agatha Christie come Invito a cena con delitto. Assassinio sul Nilo e Delitto sotto il sole. Tra i ruoli iconici anche quello della madre superiora nella saga di Sister Act. Negli ultimi anni, il successo aveva raggiunto punte altissime grazie ai ruoli della professoressa Minerva McGranitt nel franchising di “Harry Potter” e della contessa Violet Crawley in “Downton Abbey” con cui era entrata nel cuore di tutti.