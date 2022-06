Game night, indovina chi muore stasera?/ Su ITalia 1 il film con Jason Bateman

Game night, film di Italia 1 diretto da John Francis Daley

Game night, indovina chi muore stasera? arricchirà la programmazione televisiva di Italia 1 per la seconda serata di oggi, domenica 26 giugno, a partire dalle ore 23:35. La pellicola è stata realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros in collaborazione con The New Line cinema e Davis Entertainment.

Duello al Rio d'argento/ Su Rete 4 il film western di Don Siegel

La regia è stata firmata da John Francis Daley in collaborazione con Jonathan M. Goldstein, la sceneggiatura è di Mark Perez, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Barry Peterson, le musiche della colonna sonora sono di Cliff Martinez mentre i costumi di scena sono stati creati da Debra McGuire. Nel cast spicca tra gli Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Kylie Bunbury e Jesse Plemons.

Before we go/ Su Italia 1 il film diretto da Chris Evans

Game night, indovina chi muore stasera? La trama del film

Leggiamo la trama di Game night, indovina chi muore stasera? Una sera in un pub durante una partita condivisa nel famoso gioco da tavolo Trivia si conoscono Max e Annie. Per i due è vero colpo di fulmine tant’è che da quel momento in poi inizia una meravigliosa storia d’amore che culminerà con il matrimonio.

Purtroppo dopo il fatidico pronunciato sull’altare, nella coppia iniziano a sorgere i primi problemi dovuti principalmente alle difficoltà di Max che non riesce a superare una sorta di complesso di inferiorità che si trascina ormai da tanti anni nei confronti del fratello Brooks. Queste paranoie e questo costante stress psicofisico comporterà per Max non solo una difficoltà con la propria splendida moglie ma anche e soprattutto lo porterà ad essere infertile. In tutto questo i due continuano a portare avanti la comune passione per i giochi da tavolo organizzando serate speciali nelle quali prendono parte i più disparati amici e soprattutto un paranoico vicino di casa di nome Gary il quale come professione è un poliziotto.

Ragazze nel pallone sfida mondiale/ Su Italia 1 il film con Jordan Rodrigues

Un giorno proprio Brooks ben sapendo della grande passione di suo fratello e di sua cognata per giochi da tavolo decide di organizzare una serata gioco speciale che si terrà nella sua lussuosa è che è basata su un famoso film intitolato Invito a cena con delitto. Si tratta di una cena speciale della quale i vari invitati dovranno capire chi è stato l’assassino a commettere il delitto e chi sarà una vittima con tanto di finto rapimento.

Purtroppo una serie di casualità trasformano il gioco in realtà con tutte le conseguenze negative del caso. L’aspetto divertente è che i vari partecipanti continueranno a credere che si tratti di finizione ma questo avrà perlomeno il vantaggio di permettere alla coppia di ritrovare la loro sintonia e di ridefinire il rapporto.

Il video del trailer di Game night, indovina chi muore stasera?













© RIPRODUZIONE RISERVATA