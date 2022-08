Gamescom 2022, Xbox: da Lies of P a Grounded/ I giochi confermati del 25 agosto

Gamescom 2022, Xbox presente all’evento: dove e quando

Microsoft ha da tempo confermato la sua presenza alla Gamescom 2022. Il colosso sarà presente con un lungo show denominato Xbox Booth che verrà trasmesso dalle 14:00 alle 20:00. Si potrà vedere chiaramente in streaming, ma l’editore sarà anche presente fisicamente all’evento con titoli da giocare tramite booth e tanto altro.

Lo show incentrato su Xbox Game Studios mostrerà approfondimenti, interviste agli sviluppatori, e varie sezioni di gameplay dei titoli previsti. Tra questi anche Lies of P soulslike molto interessante, ispirato a Bloodborne, che riprende la fiaba di Pinocchio in una versione oscura e distorta. Per non parlare di Grounded, il successo Microsoft, un gioco di sopravvivenza sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios.

Gamescom 2022, Xbox: tutti i giochi già confermati del 25 agosto

Tra i titoli che verranno mostrati, alcuni sono stati già svelati alla Gamescom 2022 per lo show Xbox Booth. Come riporta Evereye.it, ecco la lista dei giochi già confermati per il 25 agosto:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

(Neowiz) High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

(Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios) Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

(Asobo Studio / Focus Entertainment) Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Tra i vari giochi, uno dei più attesi è sicuramente A Plague Tale: Requiem, sequel di A Plague Tale. Il titolo stealth con elementi di azioni e avventura, è ambientato nella Francia medievale nel 14° secolo e si incentra sui fratelli Amicia e Hugo de Rune che cercano una cura per la malattia del sangue di Hugo. Le avventure dei due fratelli tornano nella Francia del sud con maggiore consapevolezza e una crescita dei personaggi che promette davvero bene.

