Gangs of New York/ Video, su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 3 agosto)

Gangs of New York è un film di genere drammatico, ambientato a New York nel corso della seconda metà del 1800, che va in onda mercoledì 3 agosto alle ore 21,10 su Rai Movie. Il film è uscito sugli schermi nel 2002, è stato diretto da Martin Scorsese e le musiche sono di Howard Shore. Gli attori principali del cast sono stati Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, John C. Reilly, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Gary Lewis, Henry Thomas, David Hemmings, e Alec McCowen.

Gangs of New York, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Gangs of New York. Nel quartiere di Five Points si svolgono nel 1846, violente battaglie tra bande rivali, che vogliono dominare il territorio. La competizione più aspra è quella tra il gruppo cattolico irlandese denominato “Conigli Morti”, alla cui guida è Padre Vallon, ed il gruppo protestante e nazionalista denominato “Nativi”, che è capeggiato da William “Bill” Cutting, che a causa del suo lavoro è detto “il Macellaio”. Nella battaglia tra le due bande Bill sconfigge il rivale e lo uccide, conquistando la supremazia nel quartiere e fa terminare la guerra. Per rispetto all’avversario non ne uccide il figlio Amsterdam e lo fa chiudere in un riformatorio. L’azione del film si sposta nel 1862, quando Amsterdam, divenuto maggiorenne e voglioso di vendicarsi, torna nel quartiere di Five Points, ritrovando immediatamente il suo amico Johnny ed altri esponenti del consiglio del gruppo “Conigli Morti”. Bill, che è ora il capo della malavita nel quartiere, non riconosce Amsterdam ed il ragazzo nutre una ammirazione per la sua figura e il “Macellaio” lo prende con sé. Amsterdam si innamora di Jenny, una giovane borseggiatrice, che è però anche una “favorita” di Bill.

Quando Amsterdam sta per dare seguito alla sua voglia di vendetta con un attentato contro Bill, viene però tradito dall’amico Johnny, il quale geloso della relazione di Amsterdam con Jenny, svela a Bill la vera identità del ragazzo. Bill lo risparmia ma gli infligge una punizione esemplare, marchiandolo in volto come traditore. Amsterdam inizia a vivere isolato, con la sola Jenny al suo fianco, ma una volta ricevuto il rasoio che era appartenuto a suo padre vede rinascere la sua sete di vendetta e per opporsi a Bill fonda nuovamente il vecchio gruppo dei “Conigli Morti”, unendosi ad altri emarginati e stabilendo una alleanza con il sindaco della città. Dopo l’uccisione di Monk, amico di Amsterdam e da lui candidato con successo alla carica di sceriffo, da parte di Bill scoppiano nuovi scontri tra i due gruppi, che si intrecciano con la repressione attuata dall’esercito contro i renitenti alla leva obbligatoria per la guerra di Secessione, con numerose uccisioni anche tra la popolazione inerme comprese persone di colore e cittadini benestanti. Nella battaglia tra le due gang Amsterdam riesce ad uccidere il rivale Bill, ma poi per il rispetto che gli porta lo seppellisce accanto alla tomba del padre e successivamente decide di emigrare verso il West insieme a Jenny.

