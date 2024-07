Kat Torres, influencer che schiavizzava ragazze/ Ex di Di Caprio condannata per traffico di esseri umani

La BBC ha posto i riflettori sulla terribile vicenda di Kat Torres, una influencer piuttosto seguita sui social, divenuta famosa anche per il fatto di aver frequentato Leonardo Di Caprio, ed essere apparsa su diverse copertine di giornali internazionali, che è stata condannata per traffico di essere umani e schiavitù. Il tutto è emerso quando è stata denunciata la scomparsa di due giovani ragazze brasiliane a settembre del 2022, e che prima di sparire vivevano appunto con Kat Torres.

La stessa, dopo accurate indagini da parte dell’FBI, è stata condannata a otto anni di carcere, ma il caso potrebbe ulteriormente allargarsi, visto che vi sarebbe un’altra donna che avrebbe presentato denuncia contro la stessa influencer.

KAT TORRES, “UNA CHE CE L’AVEVA FATTA…”

La BBC ha parlato con Ana, una giovane donna che nel 2017 si imbatté per la prima volta nell’influencer Torres: non fu vittima di sequestro e sfruttamento sessuale ma il suo apporto è stato decisivo nel risolvere il caso delle due donne scomparse. Ana svela di essere rimasta affascinata dalla storia dell’influencer sudamericana, che appariva come una donna che “ce l’aveva fatta”, che era passata dalle favelas brasiliane alle passerelle di tutto il mondo fino appunto ad avere relazioni con le star di Hollywood.

“Sembrava che avesse superato la violenza della sua infanzia, gli abusi, e tutte queste esperienze traumatiche”, ha spiegato ancora. Anche Ana, come la Torres, aveva avuto un passato burrascoso, e si era trasferita da sola negli Stati Uniti dal Brasile.

KAT TORRES, E L’INCONTRO CON ANA

Nel 2019 avvenne l’incontro con la star di Instagram: “Era sulla copertina delle riviste. È stata vista con personaggi famosi come Leonardo DiCaprio. Tutto ciò che ho visto sembrava credibile”, spiega, aggiungendo di essere rimasta molto colpita in particolare dall’approccio spirituale della donna, che in realtà si basava sulla menzogna.

La BBC ha parlato anche con Luzer Twersky, ex coinquilina di Kat Torres a New York, che ha raccontato di come l’ex di Di Caprio entrò un giorno in contatto con la famosa droga allucinogena ayahuasca, e da allora cambiò tutto: “Fu allora che lei… cominciò a perdere la testa”, racconta. Ma in cosa consisteva il business della Torres? Semplicemente pagando l’influencer garantiva amore, soldi e autostima, in più, con un extra di circa 150 dollari, si poteva avere accesso a delle video consulenze individuali durante le quali lei svelava di poter risolvere ogni problema. “Tutti i miei dubbi, le mie domande, le mie decisioni: le ho sempre sottoposte prima a lei, in modo che potessimo prendere decisioni insieme”, aggiunge Amanda, ex cliente di Kat Torres.

KAT TORRES, LE DENUNCE DI SCOMPARSA E POI L’ARRESTO

Il problema che Amanda, ma anche Ana e altri seguaci, hanno iniziato a ritrovarsi sempre più isolati da famigliari e amici, e disposti a fare tutto ciò che l’influencer dicesse loro di fare. Ma la verità non era come sui social, e Ana racconta una donna (la Torres), che viveva nello sporco, aggressiva, incapace di fare qualsiasi cosa da sola e in grado appunto di manipolare psicologicamente le persone. Alla fine, dopo tre anni di schiavitù, la ragazza riuscì ad andarsene ma quando scoprì della vicenda delle due brasiliane scomparse decise di non restare a guardare.

A settembre del 2022 arrivò quindi la denuncia, anche da parte degli amici di Desirrè e Leticia, le due donne sparite: vennero ritrovate pressochè irriconoscibili, chiaramente maltrattate dal punto di vista fisico e psicologico. Alla fine, dopo la testimonianza di Ana all’FBI, l’influencer Kat Torres è stata arrestata in quel di Minas Gerais, in Brasile. Ana si dice convinta che siano molte altre le vittime che a breve potrebbero emergere.











