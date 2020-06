Gardaland ha riaperto/ Prenotazioni online, mascherine e ingressi contingentati

Pubblicità

Ha riaperto nella giornata di ieri il parco dei divertimenti Gardaland, il più grande luna park d’Italia. Dopo mesi di lockdown il centro ha riaccolto i clienti all’insegna della sicurezza e della salute. «La parola d’ordine quest’anno sarà divertimento in sicurezza – il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland – usciamo da un periodo difficile per tutti ma siamo convinti che sia possibile tornare a divertirsi. Il Parco si presenterà in modo diverso e al suo interno vanno sicuramente rispettate delle regole precise». Sarà quindi possibile accedere al parco rispettando delle rigide regole restrittive, a cominciare dal contingentamento degli ingressi, con un limite massimo di accessi: «Abbiamo fissato un limite giornaliero di circa 10.000 persone – ha detto a riguardo Vigevani – ovviamente questo porterà ad una riduzione rispetto ai nostri numeri abituali, ma siamo fiduciosi sull’andamento della stagione, inoltre abbiamo da poco attivato il servizio prenotazioni online».

GARDALAND HA RIAPERTO: “MINIMIZZATO IL RISCHIO PER DIPENDENTI E OSPITI”

La capienza limitata sarà comunque una nota lieta per i clienti, che dovranno infatti fare code meno per vivere le varie attrazioni. Per accedere al parco è previsto un nuovo sistema di prenotazione online, in cui viene vincolato il giorno di visita di modo appunto da gestire la capienza dello stesso parco. Inoltre, tutti i clienti sopra i sei anni saranno obbligati ad indossare le mascherine di protezione. Le aree comuni e le attrazioni saranno sanificate a ciclo continuo subito dopo ogni “giro”, mentre tramite l’app dedicata sarà possibile prenotare le varie “giostre”, evitando anche in questi casi assembramenti e code. “Dal punto di vista operativo – ha continuato l’ad – Gardaland ha preparato un programma ben articolato, modulato in funzione delle direttive e dei diversi scenari che contempli contemporaneamente la tutela della salute e le esigenze del divertimento. In particolare, stiamo lavorando ad un Protocollo di Sicurezza – supportati da collaborazioni con Enti ed Esperti nel campo – per gestire tutti gli aspetti operativi così da minimizzare il rischio per i nostri dipendenti ed i nostri Ospiti. Con i suoi 45 anni di esperienza, il Parco si candida come apripista nel mondo del divertimento”.



