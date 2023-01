Gareth Bale si ritira a 33 anni/ Mister 100 milioni e 30 trofei: “Sono fortunato”

Mister 100 milioni dà l’addio al calcio giocato: Gareth Bale ha annunciato il suo ritiro ufficiale all’età di 33 anni. L’attaccante gallese ha interrotto la sua carriera piuttosto presto, dopo diciassette stagioni da professionista e 30 trofei raccolti tra Tottenham, Real Madrid e Los Angeles FC. Tra alti e bassi, è riuscito a fare la differenza in ogni club e a realizzare record che resteranno nella storia: il passaggio dagli Spurs ai Galacticos nel 2013 è stato il primo trasferimento a tre cifre della storia del calcio.

Gareth Bale ha militato in quattro squadre in tutto: Southampton, Tottenham, Real Madrid e Los Angeles FC. Come già anticipato, il gallese ha raccolto 30 trofei in carriera, dei quali 22 di squadra: 5 Champions League, 4 Mondiale per Club, 3 Liga spagnola, 3 Supercoppa di Spagna, 3 Supercoppa UEFA, 1 Copa del Rey, 1 Coppa di Lega inglese, 1 MLS Cup e 1 Supporters Shield MLS. A questi, vanno aggiunti i riconoscimenti individuali: 6 volte giocatore dell’anno in Galles, 1 volta giocatore dell’anno al Tottenham e 1 volta capocannoniere al Mondiale per Club.

GARETH BALE DICE BASTA

“Dopo lunghe riflessioni, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio dei club e delle nazionali. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di poter giocare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti migliori nella mia vita, il massimo ottenibile lungo 17 stagioni. Irripetibile, non importa quale sarà il mio prossimo capitolo”, così Gareth Bale in una lunga lettera affidata ai social: “Sin dai primi momenti nel Southampton agli ultimi nel LAFC, più tutto quello che c’è stato nel mezzo, ho vissuto una carriera per i club che mi ha reso immensamente orgoglioso e grato. Poter giocare 111 partite con il Galles ed esserne stato capitano è un sogno che diventa realtà”. Il gallese ha voluto rendere omaggio a tutte le persone che lo hanno aiutato nel corso della sua carriera, dagli allenatori ai compagni di squadra, passando per i tifosi e la famiglia: “Ai miei genitori e mia sorella: senza il vostro impegno in quei giorni lontani, senza una base forte, non sarei qui a scrivere queste parole, quindi grazie per tutto l’infinito supporto. A mia moglie e i miei figli – ha aggiunto Gareth Bale – il vostro amore e sostegno mi ha fatto andare avanti. Sempre con me nei momenti alti e in quelli bassi, mi avete ispirato ad essere migliore. Ora mi muovo in anticipo verso il prossimo capitolo della mia vita. È tempo di cambiare, di transizione, un’opportunità per una nuova avventura”.

