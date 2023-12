Garibaldi, frasi choc contro Beatrice: “Ha problemi di testa”/ La regia stacca subito e…

Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi

Nessuna tregua tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Nella casa del Grande Fratello 2023, dopo il flirt vissuto durante le prime settimane di convivenza nella casa, tra Garibaldi e Beatrice il rapporto si è rotto definitivamente. A confermarlo sono le dure parole rivolte da Garibaldi a Beatrice durante una conversazione con Perla Vatiero e Letizia Petris. Dopo la confessione di Beatrice che ha raccontato alcuni dettagli della scorsa notte durante la quale Garibaldi si sarebbe ferito ad una mano dando un pugno a qualcosa, Garibaldi ha espresso un’opinione durissima nei confronti dell’attrice con cui ha vissuto un flirt giunto, ormai, definitivamente alla conclusione.

Le parole utilizzate da Garibaldi nei confronti di Beatrice, tuttavia, sono diventate virali scatenando la forte reazione del popolo dei social che punta il dito contro il calabrese, reo di aver usato parole troppo dure.

Le parole di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi

Durante un momento di relax, Letizia Petris, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi hanno iniziato una conversazione parlando delle dinamiche della casa. Garibaldi, tuttavia, si è soffermato in particolare su Beatrice e sul suo atteggiamento lasciandosi andare a dichiarazioni che stanno facendo discutere sul web.

“Secondo me è fuori di testa, per me ha dei problemi di testa. Non può dire cose così. Che tipo di problemi ha? Ha dei problemi di testa!“, le parole del calabrese diventate virali sui social dove, molti utenti hanno condannato le parole usate da Giuseppe. Signorini affronterà l’argomento nella prossima puntata del eality?













