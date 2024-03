Garibaldi furioso dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2024/ Frecciatina a Beatrice Luzzi?

Giuseppe Garibaldi, le prime dichiarazioni dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2024

Giuseppe Garibaldi è stato eliminato dal Grande Fratello 2024 ad un passo dalla finalissima di lunedì 25 marzo. Il gieffino calabrese ha perso la sfida al televoto con Perla Vatiero che è ufficialmente diventata una finalista del reality show. Un’eliminazione che ha spiazzato anche Alfonso Signorini che, in diretta, ha ammesso di essere stato spiazzato dalla scelta del pubblico e che si sarebbe aspettato di vederlo tra i finalisti.

“Voglio proprio dirti una cosa. Tu per me sei una persona davvero speciale. A parte la puntata di questa sera, del televoto, dimentichiamocelo. Però io ti dico – anche se non lo dovrei dire – che io alla finale tua ci speravo. Già, ci speravo pure io, lo sai? Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta. Detto questo, se me l’avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale a te ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo non toglie che sei stato un gran bel concorrente. Io ti sceglierei anche domani mattina se dovessimo cominciare un altro Grande Fratello. L’unica consolazione è l’aperitivo che ti farai con Rebecca”, le parole di Signorini a cui si sono aggiunte quelle di Garibaldi che ha ammesso di esserci rimasto male.

Le parole di Giuseppe Garibaldi dopo l’eliminazione

“Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello”. Sono queste le prime dichiarazioni rilasciate da Garibaldi dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2024.

Successivamente, il calabrese ha pubblicato una storia scrivendo quella che sembrerebbe una frecciatina a Beatrice Luzzi che ha ammesso di non essersi fidata del suo riavvicinamento. “Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei, lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita e fa un po’ male ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore”.

