Garibaldi rischia la squalifica al Grande Fratello 2023?/ Bufera per le frasi sui gay

Giuseppe Garibaldi e le frasi infelici al Grande Fratello 2023

Giuseppe Garibaldi nella bufera. Il concorrente calabrese del Grande Fratello 2023 è finito nell’occhio del ciclone per alcune parole dette sugli omosessuali. Tutto è accaduto mentre chiacchierava con Fiordaliso e Massimiliano Varrese. Nel corso della conversazione, Garibaldi, parlando del mondo gay, si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che sono state riprese dal popolo del web scatenando la polemica.

“Ascolta, già che li acc… ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale“, ha detto Garibaldi. Massimiliano Varrese ha provato prontamente a fermarlo invitandolo a riflettere prima di parlare. “Prima di aprire la bocca rifletti bene!“, le parole di Varrese a cui, però, Garibaldi ha continuato così – “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”.

Provvedimento disciplinare contro Garibaldi?

Il popolo del web, dopo aver ascoltato le parole di Giuseppe Garibaldi, hanno puntato il dito contro il calabrese condannando le sue parole. “Pensa a essere Garibaldi e aver “fatto un passo enorme nell’accettare l’esistenza dei gay’, tirare pugni sul muro e fischiare le ragazze che si allenano. Poi piange perché gli danno del maschilista”, è il commento di un utente come si legge su Biccy.

Sul web, inoltre, molti utenti chiedono un provvedimento disciplinare nei confronti di Garibaldi che, tuttavia, nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 in onda sabato 30 dicembre, potrebbe ricevere un richiamo esattamente come accaduto in precedenza con Massimiliano Varrese.

