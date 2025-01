Tutti conosciamo Garrison Rochelle per essere uno dei ballerini più famosi della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove è stato giudice per tantissimi anni. Il coreografo e professore di danza vanta una carriera di tutto punto anche se la fama è arrivata con Canale 5. Qui è stato insegnante per ben 17 anni, precisamente dal 2001 al 2018. Apprezzatissimo per il suo garbo e per la sua professionalità, Garrison Rochelle è sempre riuscito a trasmettere tanta passione agli allievi di Amici, e ancora oggi talvolta è ospite in puntata come giudice.

Originario del Texas, negli ultimi anni si è allontanato dal mondo della televisione, e si dedica prevalentemente ad insegnare in Europa e soprattutto in Italia. Sebbene tutti sappiano informazioni sulla sua carriera professionale, le vicende della sua infanzia sono ancora poco conosciute, eppure sono state fondamentali per la sua crescita. Non tutti sanno che Garrison Rochelle ha avuto un’infanzia difficile e un rapporto turbolento con il padre il quale non lo ha mai supportato nella sua scelta di diventare un ballerino.

Tempo fa durante una puntata di “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, Garrison Rochelle ha parlato per la prima volta del difficile rapporto con suo padre. Pare che quest’ultimo non abbia mai accettato la sua decisione di studiare danza e diventare coreografo. Ma il loro rapporto non si è incrinato solo per questo: già da prima non si sopportavano e la scelta del ballo è solo stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Garrison Rochelle ha spiegato che il padre ha sempre sperato che lui cambiasse idea sul lavoro e sugli studi e che durante la sua vita non gli ha mai detto “ti voglio bene”, come un bravo padre dovrebbe fare.

Tutt’altra storia invece per la mamma di Garrison Rochelle. Quest’ultimo ha spiegato che nonostante la donna viva ancora in Texas, tra i due c’è un grande affetto. Lei, a differenza di suo padre lo ha sempre sostenuto nel suo sogno di diventare un grande ballerino, sogno che poi ha conquistato con successo. Garrison Rochelle ha anche raccontato un momento molto triste della sua vita: la sua adorata nonna era finita in un manicomio quando lui era ancora piccolo, ma il coreografo non ha mai voluto svelare di più sulla vicenda.