Oggi Amici di Maria De Filippi è un format rinnovato, affermato; un evergreen della televisione italiana e forse il merito è da ascrivere anche a coloro che per primi hanno vissuto l’esperienza da protagonisti. Non parliamo però degli allievi, bensì di uno dei professori più amati di sempre e che per anni ha forgiato il destino di giovani aspiranti ballerini: Garrison Rochelle. Con la sua empatia e sensibilità ha fatto breccia nel cuore degli appassionati e ancora oggi, quando è chiamato a giudicare sfide ed esibizioni, riesce a mettersi in evidenza con la sua simpatia e verve. Aspetti del suo carattere che valgono come valore aggiunto anche nel privato e che potrebbero aver conquistato anche un nuovo amore. Dopo alcune dichiarazioni recenti, non sono in pochi a chiedersi: chi è il compagno di Garrison Rochelle?

Sempre stato molto discreto sul tema; solo due anni fa Garrison Rochelle ha fatto coming out ed è ovvio che abbia particolare premura nel proteggere la sua realtà sentimentale. Eppure, pare proprio che nel cuore del coreografo ci sia un nuovo compagno con il quale le cose sembrano procedere su binari felici. Come anticipato, fu proprio l’ex professore di Amici a confessare durante una delle ultime interviste a Verissimo: “La vita ama sorprenderci; sto vivendo un periodo molto felice e tranquillo. Non voglio dire troppo perchè non voglio rovinare questo momento… A 68 anni non è finita, anzi, è appena cominciata”.

Compagno di Garrison Rochelle, il coreografo ‘protegge’ la sua liaison

Ma quindi, chi è il compagno di Garrison Rochelle? L’identità della dolce metà del coreografo è avvolta dal mistero ma ciò che si evince dalle parole dell’ex professore di Amici è una grande serenità a cornice della liaison. D’altronde, lui stesso mesi prima non aveva escluso di poter vivere ancora nuove emozioni a tinte rosa e il fato gli ha dato ragione: “Se arriva l’amore lo accetto, magari arriva proprio la persona giusta…”.